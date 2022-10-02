Ao vivo: Acompanhe análises das eleições no ES e no Brasil

Cerca de 2,9 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo (2), no Espírito Santo, para a escolha de presidente da República, governador, senador e deputados estadual e federal. A partir das 17 horas, a âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, conduz live de análises das eleições com o time de jornalistas de A Gazeta e especialistas convidados. Acompanhe a transmissão em tempo real no vídeo acima, nas redes sociais de A Gazeta e também na rádio CBN.