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Eleições 2022

Ao vivo: Acompanhe análises das eleições no ES e no Brasil

Âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, conduz live de análises das eleições com o time de jornalistas de A Gazeta e especialistas convidados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2022 às 17:12

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 17:12

Cerca de 2,9 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo (2), no Espírito Santo, para a escolha de presidente da República, governador, senador e deputados estadual e federal. A partir das 17 horas, a âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, conduz live de análises das eleições com o time de jornalistas de A Gazeta e especialistas convidados. Acompanhe a transmissão em tempo real no vídeo acima, nas redes sociais de A Gazeta e  também na rádio CBN. 

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A partir das 17 horas, você também pode conferir a apuração dos votos feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em tempo real no site A Gazeta, basta clicar aqui

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