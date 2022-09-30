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Eleições 2022

Veja locais disponíveis para voto em trânsito no ES

Seis cidades do Estado vão receber votos de eleitores de outros municípios e Estados; confira os endereços e as regras
Gabriela Oliveira

Gabriela Oliveira

Publicado em 

30 set 2022 às 19:32

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 19:32

Seis cidades do Espírito Santo vão ter locais para voto em trânsito
Seis cidades do Espírito Santo vão ter locais para voto em trânsito Crédito: Canva
Os eleitores que estarão longe de seu local de votação e pediram o voto em trânsito dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral poderão exercer o direito ao voto em qualquer capital ou município com mais de 100 mil eleitores. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) divulgou os locais disponíveis para votação em trânsito no Estado.
Por aqui, o voto em trânsito será possível em quatro cidades da Grande Vitória e em dois municípios do interior. Em cada cidade, há uma lista de locais de votação disponíveis. 
O pedido para solicitar o voto em trânsito deveria ser feito presencialmente, em qualquer cartório eleitoral do país, entre 18 de julho e 18 de agosto deste ano, prazo estipulado pela Justiça Eleitoral. Apenas era necessário levar um documento oficial com foto.
Voto em trânsito trata-se de uma transferência temporária do domicílio eleitoral para outra cidade. Se o eleitor estiver no mesmo Estado, ele poderá votar em todos os cargos em disputa: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Caso esteja em outra unidade da federação, poderá votar apenas para presidente.

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