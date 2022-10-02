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Eleições 2022

"Direito de votar custou vidas. Vote", diz ministro Barroso

Luís Roberto Barroso, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), incentivou o voto consciente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 14:45

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 14:45

SÃO PAULO, SP - Luís Roberto Barroso, ex-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), lembrou que o direito do voto "custou vidas no Brasil" e incentivou o voto consciente. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo.
Evento aconteceu no TRT-ES
Ministro Luís Roberto Barroso Crédito: Ricardo Medeiros / Arquivo A Gazeta
Neste domingo (2), cerca de 150 milhões de brasileiros devem participar das eleições para presidente, governador, senador e deputados estadual e federal. As urnas abrem às 8 horas e os resultados começam a ser divulgados a partir das 17 horas.
"O direito de todas as pessoas votarem é uma conquista recente na história da humanidade", disse Barroso. "No Brasil, a recuperação do direito de votar para presidente tem pouco mais de 30 anos. Custou vidas, prisões e sofrimento para mais de uma geração."
Segundo as pesquisas eleitorais para presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem chance de vitória em primeiro turno contra o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL).
Presidente do TSE entre maio de 2020 e fevereiro de 2022, o ministro Barroso lidou com constantes ataques e ameaças de Bolsonaro contra o processo eleitoral brasileiro. Como mostrou reportagem do UOL publicada em junho, o histórico de votações desde a adoção da urna eletrônica usada parcialmente em 1996 e 1998, e integralmente a partir de 2000 mostra que o sistema é confiável.
Neste sábado (1), o atual presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, também incentivou que eleitores compareçam nas urnas com "consciência e responsabilidade".
"Vamos todos votar com Paz, Segurança e Harmonia; Respeito e Liberdade; Consciência e Responsabilidade. Juntos, todas as brasileiras e brasileiros na grande festa da Democracia: as eleições gerais de 2022", escreveu Moraes nas redes sociais.

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