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Eleições 2022

Lula tem 51% dos votos válidos e Bolsonaro, 37%, aponta pesquisa Ipec

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) empatam com 5% dos votos válidos em levantamento divulgado neste sábado (1°)

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 18:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 out 2022 às 18:25
Pesquisa: Lula e Bolsonaro polarizam eleições 2022 para presidente
Lula lidera pesquisa de intenção de votos para presidente, seguido por Bolsonaro Crédito: Arte A Gazeta
SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança e aparece com 51% dos votos válidos na pesquisa Ipec (ex-Ibope) para presidente da República divulgada neste sábado (1º). O segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 37% das intenções de voto.
Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) empatam com 5% dos votos válidos. Em quinto, aparece Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo), com 1%.
De acordo com o Ipec, ainda não é possível afirmar se haverá segundo turno. 

PESQUISA IPEC

  • Lula (PT): 51% (tinha 52% no levantamento anterior do Ipec, de 27 de setembro)
  • Jair Bolsonaro (PL): 37% (tinha 34% no levantamento anterior)
  • Ciro Gomes (PDT): 5% (tinha 6% no levantamento anterior)
  • Simone Tebet (MDB): 5% (tinha 5% na pesquisa anterior)
  • Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (tinha 1% no levantamento anterior)
  • Felipe d'Avila (Novo): 1% (tinha 1% no levantamento anterior)
Assim como na pesquisa Datafolha, o Ipec agora destaca os votos válidos ao invés dos votos totais na reta final até o dia 2 de outubro. Neste método, são excluídos os votos brancos, nulos e eleitores indecisos, seguindo o procedimento adotado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado da eleição.
A pesquisa, contratada pela Globo, foi realizada entre 29 de setembro e 1º de outubro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente em 183 cidades. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00999/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

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