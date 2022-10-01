Lula tem 51% dos votos válidos e Bolsonaro, 37%, aponta pesquisa Ipec

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança e aparece com 51% dos votos válidos na pesquisa Ipec (ex-Ibope) para presidente da República divulgada neste sábado (1º). O segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 37% das intenções de voto.
Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) empatam com 5% dos votos válidos. Em quinto, aparece Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo), com 1%.
De acordo com o Ipec, ainda não é possível afirmar se haverá segundo turno.
PESQUISA IPEC
- Lula (PT): 51% (tinha 52% no levantamento anterior do Ipec, de 27 de setembro)
- Jair Bolsonaro (PL): 37% (tinha 34% no levantamento anterior)
- Ciro Gomes (PDT): 5% (tinha 6% no levantamento anterior)
- Simone Tebet (MDB): 5% (tinha 5% na pesquisa anterior)
- Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (tinha 1% no levantamento anterior)
- Felipe d'Avila (Novo): 1% (tinha 1% no levantamento anterior)
Assim como na pesquisa Datafolha, o Ipec agora destaca os votos válidos ao invés dos votos totais na reta final até o dia 2 de outubro. Neste método, são excluídos os votos brancos, nulos e eleitores indecisos, seguindo o procedimento adotado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado da eleição.
A pesquisa, contratada pela Globo, foi realizada entre 29 de setembro e 1º de outubro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente em 183 cidades. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00999/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.