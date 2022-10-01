Lula tem 51% dos votos válidos e Bolsonaro, 37%, aponta pesquisa Ipec

De acordo com o Ipec, ainda não é possível afirmar se haverá segundo turno.

A pesquisa, contratada pela Globo, foi realizada entre 29 de setembro e 1º de outubro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente em 183 cidades. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00999/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.