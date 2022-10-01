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Passando a Limpo

Máscara e comprovante de vacinação não serão exigidos para votar

Ao contrário do que afirmam publicações que circulam nas redes sociais, nesta eleição não há exigência de imunização nem de equipamento de segurança contra a Covid-19
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

01 out 2022 às 15:49

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 15:49

A dúvida surge após mais de dois anos de obrigatoriedade do uso das máscaras e comprovante de vacina devido a Covid-19.
A dúvida surge após mais de dois anos de obrigatoriedade do uso das máscaras e comprovante de vacina devido a Covid-19. Crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nos últimos dias, circularam na internet informações sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras e comprovante de vacinação para entrar na seção eleitoral. A afirmação, no entanto, é falsa, conforme verificou o Passando a Limpo, serviço de checagem de A Gazeta.
A verdade é que não será obrigatório portar nenhum dos dois itens para votar. A resolução nº 23.669/2021 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que define as ações nas Eleições 2022, não cita a necessidade de máscaras para cobrir o rosto nem a obrigatoriedade de imunização.
A instrução normativa dispões apenas das regras gerais da eleição, como quais são os dias de votação, organização dos locais e preparação das urnas, por exemplo.
Para o Passando a Limpo, é considerado falso o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

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As máscaras e uso do comprovação de vacinação não são mais obrigatórios no Estado desde de 4 de maio deste ano. Na época, a liberação foi justificada pela melhora do quadro geral da situação do coronavírus em território capixaba. 
A única documentação que é necessária e que sem ela o eleitor não pode votar, é o documento oficial com foto, que também pode ser apresentado na versão digital.

OUTROS MITOS

Durante o período de eleições surgem alguns mitos, um deles é sobre não poder levar o celular para o local. O TSE não veta estar com o aparelho na seção eleitoral, mas o smartphone não pode ser levado à cabine de votação.
“Portanto, até o momento de votar, os eleitores podem portar o aparelho, utilizando todas as funcionalidades e aplicativos, inclusive o e-Título”, informou o TSE.
As roupas também são motivo de indagação por aqueles que vão cumprir o direito cívico. As bermudas e chinelos são alvos de discussão, mas não há proibição de usar nenhum dos dois, ou seja, quem for não será barrado de apertar o ‘confirma’.
A venda e consumo de bebidas alcoólicas entram na lista de dúvidas frequentes nessa época, mas segundo as regras do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) não é proibida. O Tribunal não requisitou a restrição da comercialização de bebidas alcoólicas (conhecida como lei seca) no próximo domingo.

POR QUE CHECAMOS

O Passando a Limpo é um serviço de checagem de A Gazeta que, em parceria com a Google, monitora e verifica publicações que viralizam nas redes sociais com conteúdos suspeitos relacionados às Eleições 2022 no Espírito Santo.
O conteúdo analisado foi recebido pelo WhatsApp do Passando a Limpo por vários leitores nos últimos dias. São afirmações que desinformam o eleitor sobre as regras de votação.

Envie a sua sugestão de checagem

Quem receber ou se deparar com algum conteúdo que considerar duvidoso na internet sobre as eleições no Espírito Santo poderá encaminhá-lo para as redes sociais ou para o WhatsApp de A Gazeta como sugestão de verificação ao longo de toda a eleição. O número é: (27) 99530-3577 (Basta adicionar como contato no seu celular e chamar no WhatsApp). Ou então acesse aqui para enviar sua sugestão de checagem com apenas um clique.

Passando a Limpo | Eleições 2022

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