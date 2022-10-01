Máscara e comprovante de vacinação não serão exigidos para votar

A dúvida surge após mais de dois anos de obrigatoriedade do uso das máscaras e comprovante de vacina devido a Covid-19. Crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Gazeta. Nos últimos dias, circularam na internet informações sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras e comprovante de vacinação para entrar na seção eleitoral. A afirmação, no entanto, é falsa, conforme verificou o Passando a Limpo , serviço de checagem de

A verdade é que não será obrigatório portar nenhum dos dois itens para votar. A resolução nº 23.669/2021 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que define as ações nas Eleições 2022, não cita a necessidade de máscaras para cobrir o rosto nem a obrigatoriedade de imunização.

A instrução normativa dispões apenas das regras gerais da eleição, como quais são os dias de votação, organização dos locais e preparação das urnas, por exemplo.

Para o Passando a Limpo, é considerado falso o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

As máscaras e uso do comprovação de vacinação não são mais obrigatórios no Estado desde de 4 de maio deste ano. Na época, a liberação foi justificada pela melhora do quadro geral da situação do coronavírus em território capixaba.

A única documentação que é necessária e que sem ela o eleitor não pode votar, é o documento oficial com foto, que também pode ser apresentado na versão digital.

OUTROS MITOS

Durante o período de eleições surgem alguns mitos, um deles é sobre não poder levar o celular para o local. O TSE não veta estar com o aparelho na seção eleitoral, mas o smartphone não pode ser levado à cabine de votação.

“Portanto, até o momento de votar, os eleitores podem portar o aparelho, utilizando todas as funcionalidades e aplicativos, inclusive o e-Título”, informou o TSE.

As roupas também são motivo de indagação por aqueles que vão cumprir o direito cívico. As bermudas e chinelos são alvos de discussão, mas não há proibição de usar nenhum dos dois, ou seja, quem for não será barrado de apertar o ‘confirma’.

A venda e consumo de bebidas alcoólicas entram na lista de dúvidas frequentes nessa época, mas segundo as regras do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) não é proibida. O Tribunal não requisitou a restrição da comercialização de bebidas alcoólicas (conhecida como lei seca) no próximo domingo.

POR QUE CHECAMOS

Passando a Limpo é um serviço de checagem de A Gazeta que, em parceria com a Google, monitora e verifica publicações que viralizam nas redes sociais com conteúdos suspeitos relacionados às é um serviço de checagem deque, em parceria com a Google, monitora e verifica publicações que viralizam nas redes sociais com conteúdos suspeitos relacionados às Eleições 2022 no Espírito Santo.

O conteúdo analisado foi recebido pelo WhatsApp do Passando a Limpo por vários leitores nos últimos dias. São afirmações que desinformam o eleitor sobre as regras de votação.