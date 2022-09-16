É falsa pesquisa para deputado estadual no ES atribuída ao Ipec Crédito: Montagem A Gazeta

É falso que o Ipec tenha feito pesquisa de intenção de voto para deputado estadual no Espírito Santo nas Eleições 2022, ao contrário do que afirma imagem que vem sendo compartilhada pelo WhatsApp nesta semana.

A foto do falso levantamento mostra quais seriam os 30 candidatos mais citados na suposta pesquisa. A mensagem diz que o levantamento foi feito nos 78 municípios do Espírito Santo com 3.752 eleitores, entre os dias 1º e 10 de setembro, o que não procede.

A imagem, recebida pela equipe do Passando a Limpo, serviço de checagem de A Gazeta, tem como título "Pesquisa eleitoral aponta os 30 deputados estaduais mais citados no Espírito Santo", com a logomarca do Ipec.

A foto, porém, não exibe o número de registro da suposta pesquisa, o que é exigido pela legislação brasileira para qualquer levantamento de intenção de votos em ano eleitoral. Toda pesquisa eleitoral que seja feita para conhecimento público precisa ser registrada na Justiça Eleitoral e esse número precisa ser divulgado ao público. É uma informação que atesta que foram seguidos os parâmetros necessários e que a pesquisa é confiável.

Rede Gazeta, sendo a Ao filtrar as pesquisas registradas no Espírito Santo pelo Ipec é possível ver que o instituto só realizou levantamentos para governador, senador e presidente no Estado, todos feitos a pedidos da, sendo a última pesquisa divulgada em 2 de setembro

Pesquisas registradas pelo Ipec para as eleições 2022 no ES até 16/09/2022 Crédito: Reprodução/TSE

O Ipec também enviou nota nesta sexta-feira (16/09) em que esclarece que "não realizou nenhuma pesquisa sobre deputados no Espírito Santo. Portanto, a pesquisa que está circulando no Estado é falsa."

O instituto de pesquisa, que foi criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, também informou que notificou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a pesquisa falsa.

Arquivos & Anexos Ipec desmente suposta pesquisa para deputado no ES Veja a nota emitida pelo instituto Tamanho do arquivo: 202kb Baixar

POR QUE CHECAMOS

Apesar de não ser possível mensurar a viralização de conteúdos compartilhados pelo WhatsApp, a imagem foi enviada ao Passando a Limpo por diferentes usuários nesta semana, algumas com o selo de "encaminhado com frequência", o que é um indício da alta circulação do material. A origem da montagem não foi identificada.

Passando a Limpo é um serviço de checagem de A Gazeta que, em parceria com a Google, monitora e verifica publicações que viralizam nas redes sociais com conteúdos suspeitos relacionados às Eleições 2022 no Espírito Santo.

Para o Passando a Limpo, é considerado falso o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.