É falso que eleitor perderá voto se apertar "confirmar" enquanto urna exibe aviso

Vídeo que circula nas redes sociais engana ao afirmar que o voto não é computado caso o eleitor confirme durante aviso na urna Crédito: Montagem

A Gazeta. Um vídeo que tem viralizado nas redes sociais mente ao afirmar que o eleitor que apertar a tecla "Confirma" enquanto a mensagem “Confira o seu voto” é exibida na tela da urna eletrônica não terá seu voto computado. A afirmação, no entanto, é falsa, conforme verificou o Passando a Limpo , serviço de checagem de

No vídeo, um homem diz que os dizeres com letras pequenas na parte inferior da urna induziriam a eleitora ou o eleitor a erro e poderia resultar na "perda de voto" por confirmar no momento incorreto.

De acordo com a Justiça Eleitoral, o vídeo deturpa uma nova funcionalidade instalada este ano nas urnas, que exibirão a mensagem para conferência de voto por cerca de um segundo após o preenchimento completo dos números do candidato para cada cargo. Neste tempo, o eleitor não conseguirá confirmar o voto.

Para o Passando a Limpo, é considerado falso o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Na verdade, o eleitor não vai conseguir apertar a tecla confirma enquanto lê a mensagem "confira seu voto". Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , a urna eletrônica liberará a confirmação do voto (no botão verde “Confirma”) somente após um segundo do preenchimento completo dos números do candidato para cada cargo.

Além da conferência dos dados pelo eleitor, esse tempo em que aparece a mensagem também serve para que a urna carregue todas as informações do candidato escolhido, como nome e foto. Após um segundo, ele já está liberado para confirmar.

O mesmo vale tanto para os votos em branco e quanto para corrigir algum dígito. O "confira seu voto" foi introduzido para estimular a conferência do voto e impedir que o eleitor confirme sem querer.

A cada uma das cinco confirmações de voto, a urna emitirá um som breve. Ao final, depois da escolha do candidato a presidente, o aparelho emitirá o “Pilili” característico por um período mais longo.

Segundo o TSE, treinando na ferramenta com antecedência e observando como funcionará esse intervalo para verificar o voto, o eleitor contribuirá para reduzir o tempo de espera nas filas das seções eleitorais.

A Justiça Eleitoral também fez um vídeo para explicar a novidade para conferência dos votos. Confira aqui

POR QUE CHECAMOS

A Gazeta que, em parceria com a Google, monitora e verifica publicações que viralizam nas redes sociais com conteúdos suspeitos relacionados às Passando a Limpo é um serviço de checagem deque, em parceria com a Google, monitora e verifica publicações que viralizam nas redes sociais com conteúdos suspeitos relacionados às Eleições 2022 no Espírito Santo.

O conteúdo analisado foi recebido pelo WhatsApp do Passando a Limpo por vários leitores nos últimos dias. Afirmações similares também foram encontradas em postagens no Facebook e no Twitter.

As afirmações checadas nessa verificação desinformam o eleitor sobre a nova funcionalidade para votar, podendo fazer com que alguns errem o procedimento.