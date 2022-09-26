Eleições 2022: saiba a ordem correta de votação na urna

01
Deputado federal
02
Deputado estadual
03
Senador
04
Governador
05
Presidente
- e-Título (título de eleitor em meio digital. Se estiver sem foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto);
- Carteira de identidade;
- Identidade social;
- Passaporte;
- Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;
- Certificado de reservista;
- Carteira de trabalho;
- Carteira nacional de habilitação.
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