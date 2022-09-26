Eleições 2022: saiba a ordem correta de votação na urna

Eleitores votarão para cinco nomes em 2022 Crédito: Abdias Pinheiro/TSE

Cinco cargos estão em disputa nas Eleições 2022: deputado federal, deputado estadual (ou distrital, no caso do DF), senador, governador e presidente da República.

Na urna, eles serão apresentados exatamente nessa ordem para que o eleitor possa escolher. Para isso, é preciso digitar o número do candidato, conferir o nome e a fotografia que aparecem na urna e, se for aquela pessoa mesmo, apertar “CONFIRMA”.

Caso tenha digitado errado, é só apertar a tecla “CORRIGE” e digitar novamente o número do candidato.

Além de ter que pesquisar para escolher candidatos para cinco cargos diferentes, o eleitor também tem que saber os números de todos eles, o que não é sempre simples. Por isso é importante levar uma “colinha”, um papel com os números dos candidatos em quem pretende votar.

Sequência A ordem de votação nas Eleições 2022 01 Deputado federal . 4 dígitos 02 Deputado estadual . 5 dígitos 03 Senador . 3 dígitos 04 Governador . 2 dígitos 05 Presidente . 2 dígitos

Só pode haver segundo turno para os cargos de governador e presidente. Nesse caso, os eleitores voltam às urnas em 30 de outubro.

Neste ano, a Justiça Eleitoral proibiu o uso de aparelho celular na cabine de votação. O eleitor também não pode usar máquina fotográfica, de filmagem ou de qualquer outro tipo de aparelho que viole o sigilo do voto.

Esses equipamentos devem ser deixados com o mesário antes de votar.

Quem já teve a biometria coletada pela Justiça Eleitoral poderá utilizar as digitais como forma de identificação no dia da eleição. Quem ainda não fez o cadastro biométrico não precisa se preocupar: contanto que esteja em situação regular junto à justiça eleitoral está garantido o direito ao voto.

Para votar, a pessoa deve apresentar um documento oficial com foto. São aceitos os seguintes documentos:

e-Título (título de eleitor em meio digital. Se estiver sem foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto);

Carteira de identidade;

Identidade social;

Passaporte;

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

Certificado de reservista;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação.

