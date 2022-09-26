Nuvem de palavras: os termos mais ditos pelos candidatos ao governo do ES

"Gente", "investimento", "governo", "Bolsonaro", "projeto", 'Linhares", "gestor", "Serra" e "classe trabalhadora". Essas foram algumas das palavras mais ditas pelos candidatos ao governo do Espírito Santo na última semana, durante as sabatinas realizadas por A Gazeta e CBN Vitória.

Foram convidados os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro . A ordem dos sabatinados teve como base a colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.

Após a série de entrevistas, A Gazeta compilou as falas e reuniu em gráfico as 80 palavras mais ditas pelos candidatos. Confira abaixo a nuvem de palavras de cada participante.

Casagrande (PSB) usou mais de 130 vezes a palavra "gente", sobretudo para destacar feitos do seu governo e para se referir ao Estado do Espírito Santo. O candidato à reeleição pelo PSB também falou 28 vezes a palavra "investimento".

Na nuvem de palavras de Manato, a campeã foi "governo", usada 81 vezes tanto para se referir à gestão estadual como ao governo federal. "Bolsonaro" foi citado 40 vezes pelo candidato do PL, que ao longo da sabatina se vendeu como o único candidato ao governo realmente bolsonarista

Outras palavras de destaque nas falas de Manato foram "fazer", "Estado", "milhões", "presidente", "gente", "orçamento" e "bancada".

Guerino Zanon (PSD), que é ex-prefeito de Linhares, citou a cidade 36 vezes na sabatina. Foi a palavra mais dita pelo candidato do PSD, atrás apenas de "Estado", pronunciada 68 vezes, e "gente", dita 54 vezes — na maioria para se referir a ele mesmo.

Assim como Guerino, no caso da entrevista de Audifax (Rede) os eleitores puderam ouvir várias vezes ele falando da própria cidade. O ex-prefeito citou a Serra 57 vezes. Na frente só aparece a palavra "gente", usada 78 vezes, a maioria para se referir ao Estado.

Outra palavra muita usada pelo redista foi "gestor", que tem sido seu mantra nessa campanha , assim como as críticas ao governador Renato Casagrande, que para ele "não é gestor".

Último sabatinado, capitão Vinicius Sousa (PSTU) citou por diversas vezes que pretende fazer um governo voltado para a "classe trabalhadora". Foram 41 citações ao termo, além da palavra "trabalhadores" que apareceu por várias vezes.

OUTROS CANDIDATOS

Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco mais bem colocados na pesquisa Ipec, mas pontuaram, não participaram da sabatina de 1 hora, pelas regras acordadas.