Eleições 2022: saiba como denunciar fake news no TSE e nas redes sociais

DENÚNCIA À JUSTIÇA ELEITORAL
- Desinformação;
- Discurso violento ou odioso;
- Disparo em massa (WhatsApp);
- Grave perturbação do ambiente democrático;
- Indício de comportamento inautêntico;
- Vazamento de dados/incidência cibernético;
- Violência política de gênero
COMO DENUNCIAR NA REDE SOCIAL
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TikTok
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COMO FUNCIONA O PASSANDO A LIMPO
- Enganoso: Conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.
- Falso: Conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira.
- Sátira: Memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. Esses conteúdos serão verificados quando percebe-se que há pessoas tomando-os por verdadeiros.
- Comprovado: Fato verdadeiro; evento confirmado; localização comprovada; ou conteúdo original publicado sem edição.
Envie a sua sugestão de checagem
Quem receber ou se deparar com algum conteúdo que considerar duvidoso na internet sobre as eleições no Espírito Santo poderá encaminhá-lo para as redes sociais ou para o WhatsApp de A Gazeta como sugestão de verificação ao longo de toda a eleição. O número é: (27) 99530-3577 (Basta adicionar como contato no seu celular e chamar no WhatsApp). Ou então acesse aqui para enviar sua sugestão de checagem com apenas um clique.