A Gazeta lança ferramenta com perfil dos candidatos nas Eleições 2022

Na página dos candidatos, eleitor tem acesso a dados como nome de urna, número e coligação Crédito: Foto: Montagem A Gazeta/Pixabay

Para ajudar o eleitor a definir o seu voto na reta final da campanha eleitoral no Espírito Santo , A Gazeta lança uma ferramenta para a população conhecer mais sobre o perfil de quem está concorrendo nas Eleições 2022.

O Espírito Santo tem neste ano mais de 700 candidatos concorrendo aos cargos de governador, senador, deputado federal e estadual. E os capixabas ainda precisam escolher entre 11 candidatos para presidente. A ferramenta pode ser acessada pelo link www.agazeta.com.br/eleicoes-2022/candidatos

Na ferramenta, o eleitor vai poder filtrar os resultados por cada um dos cargos em disputa ou buscar diretamente pelo nome do candidato que quer conhecer melhor. Ao clicar no ícone de cada um dos candidatos, a ferramenta vai direcionar para uma página dedicada ao político.

Em todos os perfis, o eleitor vai conferir informações como nome de urna, número do candidato, partido e coligações — ou federações, quando for o caso. Há também dados pessoais, como cidade e data de nascimento, além da lista de bens declarados. As informações que constam na ferramenta são aquelas declaradas pelos próprios candidatos Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para os candidatos ao Executivo — presidente e governador —, a ferramenta apresenta ainda, além de todos os dados já citados, uma trajetória de cada um dos nomes em disputa.

"Esta é mais uma ferramenta de A Gazeta para ajudar os eleitores na hora do voto. O período eleitoral é um dos pilares da democracia do país, e a informação transparente e confiável sobre os candidatos é o caminho para um voto consciente. Consideramos essa plataforma uma extensão da nossa missão de manter os leitores bem informados", avalia Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta.