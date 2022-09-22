Candidatos do ES já gastaram R$ 2,6 milhões do próprio bolso na campanha

Sem acesso a uma parcela do fundo eleitoral e ao dinheiro repassado pelo partido, muitos candidatos acabam recorrendo a recursos próprios para bancar a campanha. Outros tiveram que optar por investir mais do que receberam da legenda. No Espírito Santo, os candidatos já gastaram mais de R$ 2,6 milhões do próprio bolso para bancar a campanha.