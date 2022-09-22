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Eleições 2022

Candidatos do ES já gastaram R$ 2,6 milhões do próprio bolso na campanha

Dos 129 candidatos que já usaram recursos próprios na disputa eleitoral, seis investiram mais de R$ 100 mil na busca por votos no Estado
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 set 2022 às 07:44

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 07:44

Confira os 15 candidatos que mais gastaram dinheiro nas próprias campanhas
Candidatos já tiveram que optar por investir mais do que receberam do partido Crédito: Arte/A Gazeta
Enquanto alguns candidatos no Espírito Santo receberam o montante de mais de R$ 1 milhão do partido para realizarem a campanha eleitoral, outros precisam investir dinheiro do próprio bolso para apresentar suas propostas aos eleitores.
Sem acesso a uma parcela do fundo eleitoral e ao dinheiro repassado pelo partido, muitos candidatos acabam recorrendo a recursos próprios para bancar a campanha. Outros tiveram que optar por investir mais do que receberam da legenda. No Espírito Santo, os candidatos já gastaram mais de R$ 2,6 milhões do próprio bolso para bancar a campanha. 
No total, 129 candidatos colocaram o próprio dinheiro na campanha, sendo que seis deles investiram mais de R$ 100 mil na busca por votos.

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Na corrida eleitoral deste ano, até quarta-feira (21), os 15 candidatos do Espírito Santo que mais investiram o próprio dinheiro na campanha gastaram de R$ 49,9 mil a R$ 290 mil, segundo levantamento feito por A Gazeta com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles concorrem a cargos como governador, deputado federal e deputado estadual.

R$ 290 mil

É O VALOR MAIS ALTO INVESTIDO PELO PRÓPRIO CANDIDATO ATÉ O MOMENTO
No topo do ranking está o candidato ao governo do Estado e ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), que investiu R$ 290 mil na própria campanha. O repasse foi maior do que o valor que ele recebeu do próprio partido (R$ 50 mil).  
Em seguida está o médico Gustavo Peixoto (União Brasil), que concorre a uma vaga na Câmara Federal e já investiu R$ 250 mil, metade do valor que recebeu do seu partido (R$ 500 mil). É a segunda vez que Peixoto concorre e, até agora, gastou menos do que em 2018. Naquele ano, concorreu pelo PTB e, sem ter recebido dinheiro do partido, declarou ter gasto R$ 1,5 milhão na própria campanha.
Em terceiro lugar está o candidato ao governo do Espírito Santo Aridelmo Teixeira, do Novo. Sem ter recebido dinheiro da legenda, o economista e professor — que acumula patrimônio de R$ 29 milhões — repassou R$ 225 mil para custear sua campanha.
Quem também já gastou mais de R$ 100 mil na própria campanha foi o deputado estadual Rafael Favatto (Patriota), que tenta uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele colocou R$ 120 mil do próprio bolso na campanha, enquanto recebeu da direção nacional do partido R$ 867 mil. O mesmo valor foi investido por Thiago Oliveira (Rede), candidato a deputado estadual.  Já Rodrigo da Cozivip (PSD), que também disputa uma vaga na Assembleia Legislativa, fez doação de R$ 106 mil a sua campanha, único valor recebido até o momento.
Outros candidatos repassaram entre R$ 49,9 mil e R$ 99,8 mil para a própria campanha. Confira abaixo os valores.
Candidatos do ES já gastaram 2,6 milhões de reais do próprio bolso na campanha

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