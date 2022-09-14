'Se os jornais desaparecerem, ninguém mais fará esse trabalho'

O caminho de ganha-ganha é aquele em que você reconhece os direitos de quem produz conteúdo com qualidade e que presta um serviço importante para a sociedade. Isso tem que ser reconhecido e remunerado. Antes das redes sociais, as empresas de jornalismo tinham monopólio dos canais de distribuição de seus conteúdos e tinham um modelo de negócio que usava essa capacidade de chegar às pessoas para viabilizar a existência comercial. Isso está diluído nas redes hoje. As grandes plataformas dizem que nos ajudam nos conectando com a audiência. Mas, na verdade, elas ajudam mais a elas próprias, porque elas têm o monopólio do contato com a audiência, dos dados dos usuários, da entrega de publicidade. Tem um balanço de poder muito desigual entre as redes sociais e os produtores de conteúdo. Acredito que tende a evoluir para outro modelo, porque senão os jornais vão quebrar e desaparecer e não vai ter ninguém para fazer o trabalho que fazemos.