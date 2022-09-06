Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Economia
  • Parceria com “faculdade do futuro” aproxima comunicação de inteligência artificial
Inovação

Parceria com “faculdade do futuro” aproxima comunicação de inteligência artificial

Com modelo de aprendizado diferenciado, alunos do Inteli encaram desafios práticos de empresas parcerias, como Rede Gazeta
Caroline Mauri

Caroline Mauri

Publicado em 

06 set 2022 às 14:35

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 14:35

Rede Gazeta firma parceria com Inteli
Os diretores Eduardo Lindenberg e Gabriel Moura, da Rede Gazeta, apresentando o grupo no onboarding de projetos do Inteli Crédito: Acervo Inteli
Já imaginou uma faculdade sem disciplinas ou fora do modelo tradicional com as mesmas aulas? Pode parecer difícil – por enquanto – mas é o que o Inteli (Instituto de Tecnologia e Liderança), apelidado de “faculdade do futuro”, já está fazendo. Na instituição, os alunos dos quatro cursos de graduação enchem os currículos de projetos e atividades práticas, guiados por professores orientadores e especialistas. Eles encaram 4 desafios reais por ano, podendo ser de grande empresa, startup, ONG ou gestão pública. E neste trimestre, um deles é da Rede Gazeta, a nova parceira da instituição.
“O desafio do nosso projeto é criar um sistema de inteligência artificial de modelo preditivo de audiência da TV Gazeta. A ideia é construir uma ferramenta que nos possibilite trabalhar com antecipação sobre o cenário de estreia de determinado programa ou faixa horária específica para, de alguma maneira, tomar decisões e se articular para melhorar esse resultado previsto, antes mesmo dele se consolidar”, explica o diretor de Tecnologia e Operações da Rede, Gabriel Moura.
Ele e o diretor de Inovação e Novos Negócios, Eduardo Lindenberg, foram os responsáveis por apresentar à empresa e todas as informações referentes ao desafio para a turma de alunos no onboarding de novos parceiros, na sede do Inteli, em São Paulo. O modelo da iniciativa é pautado em conceitos de inovação aberta, que significa um processo de inovação mais distribuído, gerenciando conhecimento intencionalmente além das fronteiras das organizações, interagindo com outras empresas, pesquisadores, estudantes e demais agentes.
“Na estratégia de inovação da Gazeta, inovação aberta é central, uma vez que almejamos nos tornar um ecossistema de negócios, uma plataforma para acelerar e alavancar pessoas e empresas. O projeto com o Inteli é, portanto, um grande e gratificante case, no qual estamos ativamente colaborando com o aprendizado dos estudantes e em contrapartida alavancando um importante processo utilizando uma nova tecnologia”, completa Dudu.
A ideia vai ao encontro das expectativas do próprio instituto. “O Inteli foi pensado e desenvolvido para incentivar o aluno a aprender de forma autônoma e participativa, a partir de problemas reais, para que ele possa ser protagonista do seu processo de aprendizagem. Por isso, nada melhor do que estabelecer parcerias para apoiá-los no aprendizado mais prático”, afirma Maíra Habimorad, CEO do Inteli.
Rede Gazeta firma parceria com Inteli
Alunos do Inteli conhecem um pouco mais sobre a Rede Gazeta com apresentação do diretor de Inovação e Novos Negócios, Eduardo Lindenberg Crédito: Acervo Inteli

Andamento do projeto

Para acompanhar o desenvolvimento e progresso das soluções pensadas pelos alunos, o gerente de Operação e Programação, Kassius Sipolati, participa de encontros quinzenais presencialmente no Inteli e está com boas expectativas. “Está sendo muito bom, os estudantes do Inteli estão muito engajados com o problema. Vejo que eles gostaram do desafio que nós levamos e por isso a expectativa está alta para o resultado final. É um modelo muito novo de trabalho, colaborativo e dentro de um meio acadêmico. Está sendo uma ótima experimentação”.
Ao todo, serão 10 semanas de atuação no desafio e a entrega final será apresentada pelos alunos presencialmente, no Inteli, no início de outubro. “Falo com muita felicidade de ver na prática que a gente está conseguindo implementar o nosso modelo do jeito que a gente acredita. Eu acho que, com essas habilidades que o mundo atual pede, a gente precisa inovar. Trabalhar de um jeito diferente. A educação tem que mudar. Esse é um modelo que a gente acredita e que a gente está fazendo funcionar.” concluiu a diretora acadêmica do Inteli, Flavia Santoro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Rede Gazeta Tecnologia Inovação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados