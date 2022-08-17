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ANJ: presidentes executivo e do Conselho de Administração são definidos

Marcelo Rech assume a presidência executiva da Associação Nacional de Jornais, e o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenbeng, vai comandar conselho da entidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2022 às 20:57

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 20:57

Presidente da Rede Gazeta Café Lindenbeng é reeleito para conselho da ANJ
Presidente da Rede Gazeta Café Lindenbeng é reeleito para conselho da ANJ Crédito: Edgar Marra
O jornalista Marcelo Rech assumiu nesta quarta-feira (17), em Brasília, a presidência executiva da Associação Nacional de Jornais (ANJ). Rech foi aprovado pelo Conselho de Administração, recém-eleito na Assembleia Geral de Associados da entidade, realizada na mesma ocasião. Também foram feitas eleições para definir as novas composições dos Conselhos de Administração – que será comandado pelo presidente da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Neto, o Café – e Fiscal e da Diretoria da entidade para os anos de 2022 a 2024.
Após mudanças recentes no estatuto da associação, uma nova configuração dos conselhos e da diretoria foi efetivada na ANJ. Na nova formatação, Marcelo Rech, que presidia a entidade desde 2016, irá agregar a presidência executiva e a presidência da diretoria, enquanto Café exercerá a presidência do Conselho de Administração pelos próximos dois anos.
No seu discurso de posse, Rech destacou a importância da ANJ na defesa da indústria jornalística. “Aceito o desafio de presidir a ANJ por uma causa, que é a causa de todos nós: a defesa da democracia e do jornalismo profissional, que vive dias difíceis em todo o mundo, como alicerce basilar da sociedade”, disse. “Nossa causa é a defesa do jornalismo profissional como instituição, um oxigênio, uma peça fundamental para o avanço da sociedade. Esta é a causa que nos move, 24 horas por dia, sete dias por semana, estando ou não na ANJ”, completou. Café, por sua vez, agradeceu a confiança dos demais associados da ANJ.

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Além de Rech, a nova diretoria é composta pelos seguintes vice-presidentes eleitos: Álvaro Teixeira da Costa (Correio Braziliense/DF), Ana Amélia Cunha Pereira Filizola (Gazeta do Povo/PR), Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Junior (Correio*/BA), Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto (A Gazeta/ES), Francisco Mesquita Neto (O Estado de S.Paulo/SP), Jaime Câmara Júnior (O Popular/GO), João Roberto Marinho (O Globo/RJ), Luciana de Alcântara Dummar (O Povo/CE), Maria Judith de Brito (Folha de S.Paulo/SP), Mário Alberto de Paula Gusmão (Jornal NH/RS), Nelson Pacheco Sirotsky (Zero Hora/RS) e Sylvino de Godoy Neto (Correio Popular/SP).
No encontro desta quarta-feira, os representantes dos associados à ANJ também aprovaram o relatório da diretoria referente aos anos de 2020 a 2022. Logo depois da cerimônia de posse, houve um almoço com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco.

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