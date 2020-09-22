Marcelo Rech: A independência é a base da credibilidade

A colunista Beatriz Seixas e o presidente da ANJ, Marcelo Rech, na aula inaugural do curso Crédito: A Gazeta

23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, realizada nesta segunda-feira (21). Você pode ter todo o recurso do mundo e acesso à informação, mas não ter independência. Independência é ter distanciamento para elogiar ou criticar, fazer denúncias ou investigações. Esta é a grande diferença do jornalismo profissional. A independência é a base da credibilidade. A afirmação do presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech, deu o tom da aula inaugural do, realizada nesta segunda-feira (21).

Rech, que tem 41 anos de experiência jornalística e é vice-presidente Editorial e Institucional do Grupo RBS, do Rio Grande do Sul, conversou com os 12 novos residentes sobre Os Desafios e Oportunidades do Jornalismo em 2020". Os futuros profissionais receberam as boas-vindas do diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg. Em seguida, ouviram do presidente da ANJ análises sobre as mudanças do jornalismo pós internet, os ataques orquestrados por políticos contra a imprensa e a missão do jornalismo profissional.

A Gazeta e pode ser A palestra foi transmitida ao vivo eme pode ser revista aqui

Neste ano, o Curso de Residência passou por adaptações em sua dinâmica, com o objetivo de se adequar às medidas de saúde e segurança exigidas pela pandemia do coronavírus. Assim, o programa vai seguir o movimento feito pelas redações jornalísticas de todo o país e integrar, ao longo de três meses, atividades a distância e presenciais.

Os novos residentes também participaram da transmissão ao vivo com perguntas Crédito: A Gazeta

Na conversa que abriu a programação da edição 2020, Marcelo Rech destacou ainda que os jornalistas não produzem boatos nem iludem as pessoas. Precisamos ajudar o jornalismo profissional a se fortalecer, sobreviver e seguir em frente em sua missão. Estamos no ramo do acerto, ao contrário de quem produz desinformação, afirmou.

Confira a seguir os principais trechos da palestra:

TECNOLOGIA E MUDANÇAS NO JORNALISMO

A internet derrubou as barreiras de entrada no Jornalismo. Hoje, uma pessoa sozinha, com uma câmera de 300 dólares, entra ao vivo em um telejornal em alta definição, manda um recado para o mundo e se coloca como concorrente dos veículos de comunicação. Qualquer um é produtor de informação.

Qual sempre foi o maior desejo de um repórter? ser lido ou ser visto pelo maior número de pessoas e gerar impacto com sua notícia. Quando eu era pequeno, líamos as revistas e jornais que chegavam. Hoje temos incontáveis canais de televisão que podemos assistir via digital, centenas de canais a cabo e uma quantidade infindável de conteúdos em sistema de streaming. O desafio é fisgar a atenção das pessoas. É um fenômeno psicológico, quase adictivo. Temos que disputar a atenção sem usar armas apelativas.

INDÚSTRIA DE ATAQUES À IMPRENSA

Há uma industrialização dos ataques à imprensa. Não é só no Brasil. É em todo o mundo. Esses ataques têm uma finalidade: são travestidos como atacar o establishment e, muitas vezes, vêm de candidatos políticos que se colocam como anti establishment. Donald Trump, que é um bilionário que surgiu do establishment, se pôs como um anti sistema. Candidaturas ligadas à direita mais radical instrumentalizaram o ataque ao jornalismo profissional. Por que? Porque é o jornalismo tradicional que combate o discurso de ódio, que é o que leva à eleição de políticos com causas radicais. Esse movimento é pendular.Ora vem da direita, ora vem da esquerda, em maior ou menor intensidade.

Jornalistas e repórteres sofrem ataques de maneira orquestrada nas ruas, de forma física ou de forma moral. Esse é um fato adicional de dificuldade, mas precisamos saber que isso não acontece por acaso. Há uma indústria por trás. Precisamos ajudar o jornalismo profissional a se fortalecer, sobreviver e seguir em frente em sua missão.

INDEPENDÊNCIA E CREDIBILIDADE

Você pode ter todo o recurso do mundo e acesso à informação, mas não ter independência. Independência é ter distanciamento para elogiar ou criticar, fazer denúncias ou investigações quando algo acontecer. Esta é a grande diferença do jornalismo profissional. A independência é a base da credibilidade.

Não é que a gente acerte em tudo. A gente erra muito. Nós lidamos com subjetividade e ninguém busca o erro. Eu sempre comparo o jornalismo com a medicina: os médicos têm técnica, têm conhecimento e usam parâmetros para salvar vidas. Assim como há médicos mais qualificados e menos qualificados, há veículos de imprensa mais e menos qualificados.

Nós não estamos no ramo do erro. Estamos no ramo do acerto, ao contrário de quem produz desinformação. Nós não produzimos boato, não iludimos as pessoas.

JORNALISTA 24 HORAS

Você não pode fazer cobertura política tendo ligação política. O jornalista é jornalista no fim de semana, no feriado, nas horas vagas. Uma carteirada arrasta a reputação dele, a do veículo e a de todos os colegas. Temos que ter uma consciência de cidadãos, temos que nos comportar e ter atitudes corretas.

Nosso papel é contestar. Mais que apurar e opinar, temos que ser certificadores da verdade. Aí é que está o valor da atividade final. E muitas pessoas não podem fazer isso porque estão comprometidas com causas ou interesses. Jornalista não faz ativismo, não faz propaganda.

JORNALISMO DE SOLUÇÕES

O jornalismo é antecipativo. Essa é uma tendência. Temos que apontar cenários. Não podemos ficar atrás, correndo para catar os cacos e as sujeiras deixadas pelas redes sociais. Outra tendência importante é mostrar soluções. Se trouxermos elementos concretos e baseados em fatos, estamos ajudando a encontrar soluções.

O RISCO DAS REDES SOCIAIS