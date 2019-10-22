'Rede Gazeta está renovada, mas os compromissos estão mantidos', diz Café Lindenberg

O diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e o diretor de Negócios, Marcello Moraes em evento para apresentação de A Gazeta Crédito: Vinícius Valfré

"A empresa está andando para a frente. As equipes estão renovadas, o entusiasmo está renovado, mas os nossos compromissos continuam mantidos, principalmente com o jornalismo e com o Espírito Santo", disse o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg.

A apresentação foi aberta por Pedro Englert, CEO da Startse. Ele defendeu evoluções em negócios pautadas em anseios dos consumidores.

"O novo cenário exige que a gente repense atitudes. Empresas que não colocam clientes no centro e não se desenvolvem como eles esperam estão fora" Pedro Englert - CEO da Startse

Englert também disse que o medo costuma engessar empresas, algo incompatível com o cenário de transformação acelerada das tecnologias.

"Esse mundo hoje é de muito menos crença, convicção e dogma, e mais de experimentações, testes e evoluções. Quando a gente perde a fé e começa a entrar no medo, a gente começa a engessar, burocratizar. E o movimento que mais existe dentro das empresas é o do medo. Ninguém consegue evoluir com medo", disse.

Características dos novos produtos de A Gazeta, já disponíveis aos leitores do site, foram detalhadas no evento de apresentação, realizado no prédio onde funcionava o parque gráfico da empresa. O local foi simbolicamente escolhido.

"Esse local que a gente escolheu, com até certa polêmica, tem um simbolismo importante. É para vocês entenderem o tamanho do desafio que é deixar para trás uma herança física como essa, depois de 20 anos de bons serviços", frisou Café.

Entre elas, as newsletters, os podcasts, os assistentes de voz e os AMP stories. Todos são novas maneiras de produzir e entregar conteúdo jornalístico.

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Também foi apresentada a tecnologia que permite um carregamento mais veloz do site e a PWA, que permite o site funcionar como um aplicativo.

Os novos produtos foram foram detalhados pelo diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto, e pela editora-chefe da Redação A Gazeta/CBN Vitória, Elaine Silva.

Todas essas mudanças, segundo Furlanetto, servirão ao propósito da empresa de se posicionar como "a maior autoridade mundial em Espírito Santo".