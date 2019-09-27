Na Redação A Gazeta/CBN a notícia não dorme

Redação A Gazeta/CBN Crédito: Ricardo Medeiros

Com as transformações digitais, a nova redação A Gazeta/CBN funciona como uma usina de notícias em tempo real. O fluxo de produção foi reorganizado e, agora, o ciclo da informação passa a ter 24 horas. O objetivo é simples: não deixar a bola parar nunca. Inclusive, a partir das mudanças, a foto 360º abaixo é apenas um dos recursos interativos disponíveis na internet e que vão ganhar cada vez mais espaço na forma de produzir conteúdo da Rede Gazeta.

De acordo com o editor de Produção Geraldo Nascimento, o primeiro editor do site A Gazeta chega na redação logo no começo da manhã. Munido de um relatório do dia anterior, o profissional define o que merece ser acompanhado e desdobrado ao longo do dia.

“Logo depois do primeiro editor, entram alguns repórteres e, em seguida, duas editoras. Essa equipe toma conta do que chamamos de Radar pela manhã. O Radar trabalha muito com foco no factual, no que está acontecendo no momento no Estado, mas é claro que os repórteres também podem produzir reportagens especiais de pautas já pré-definidas”, explicou.

Agora, com a nova lógica da redação, os editores vão assumir seus postos mais cedo e planejar as pautas de suas respectivas áreas como Cidades, Política, Economia e Esportes. “O departamento de pauta não existe mais porque fomos percebendo ao longo do tempo que é muito melhor os repórteres e editores trazerem as suas próprias pautas. Eles conseguem trazer assuntos mais novos e mais interessantes do ponto de vista do interesse público.”

Organização

A primeira reunião do dia, desta forma, é para alinhar o que será produzido pelas equipes para organizar um fluxo, um hora a hora do que deve ser publicado durante o dia. De acordo com o editor de Produção Abdo Filho, que divide a coordenação da produção de conteúdos com Geraldo Nascimento, o planejamento não é uma camisa de força.

“O fluxo é vivo, estamos numa redação de jornal. É produção de conteúdo o tempo inteiro. Esse planejamento possibilita ter tranquilidade ao longo do dia porque não podemos ficar refém do factual, mas também não podemos ficar refém do planejamento. A ideia é ter um equilíbrio.”

As transformações digitais aproximaram ainda mais a Redação A Gazeta/CBN da TV Gazeta, de acordo com Nascimento. “A gente continua fazendo um trabalho cada vez mais integrado. Quando a equipe do Radar chega pela manhã, por exemplo, a TV já conta com equipes na rua para entrar ao vivo no Bom Dia ES. O telejornal aborda assuntos importantes que geralmente a gente precisa amplificar ou desdobrar alguma informação.”

A integração também envolveu as regionais Norte, Noroeste e Sul que são fundamentais para o novo site. “O objetivo da nossa redação é ser ágil e mostrar para as pessoas o que está acontecendo em todo o Espírito Santo. Nossa abrangência não é só Grande Vitória, mas o Estado inteiro”, pontuou Abdo Filho.

Dessa forma, ainda de acordo com Abdo, outras duas reuniões são realizadas ao longo do dia para alinhar o que está sendo produzido pelas equipes. “Na última conversa com os editores nós deixamos alinhado o que saiu do papel, o que ficou para o dia seguinte, o que merece atenção da equipe do outro dia.”

COMO FUNCIONA A NOVA REDAÇÃO

Mesa de Performance

Uma das grandes novidades da nova redação é a Mesa de Performance que conta com jornalistas, analistas de dados, profissionais de marketing e SEO para ampliar a distribuição e o monitoramento de conteúdo nos meios digitais. De acordo com Geraldo Nascimento, a iniciativa facilita a tomada de decisões.

“Nosso trabalho continua sendo pautado por aquilo que tem interesse público que é de fato função jornalística. Mas é claro que não é aquilo que está performando nas redes sociais que vai virar notícia, mas conseguimos saber o que desperta a audiência em alguma direção. Conseguimos pensar qual é a melhor forma de produzir um conteúdo”, esclareceu.

Com foco em produzir conteúdos especiais, o jornalismo de dados da Rede Gazeta continua sendo um ponto forte. Segundo Abdo Filho, há assuntos que só aparecem porque um jornalista dá visibilidade à informação.

“A gente tem um grupo chamado de G.Dados que tem como objetivo olhar para portais de transparência, por exemplo, e trazer as informações de interesse público. Isso não é factual. Isso é a gente propondo um assunto, a gente está abrindo o debate.”

Novo jornal

Com as mudanças, já no próximo sábado, dia 5, um novo jornal de final de semana será entregue aos leitores. A usina de notícias vai produzir, portanto, um novo produto. Na publicação, os leitores poderão contar com reportagens aprofundadas, além de conteúdos analíticos com colunistas e articulistas.