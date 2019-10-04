Saiba onde encontrar A Gazeta de fim de semana

A partir deste sábado, dia 5, A Gazeta impressa chegará aos leitores com uma nova roupagem. Mais analítico, o novo jornal de fim de semana terá a informação que você precisa para começar a semana por dentro do que está acontecendo.
Os nossos assinantes terão a comodidade de receber suas edições impressas em casa, aos sábados pela manhã, nas cidades de Aracruz, Cachoeiro, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Quem mora em outras cidades poderá assinar a versão digital e ler todas as edições no computador, tablet ou celular.
Abaixo, dá para conferir a lista dos pontos de venda das edições avulsas do novo jornal A Gazeta.
- ARACRUZ
- Padaria Amiguinha - Rua Alegria Nº 460 - Centro
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Top Panificadora - Rua Moreira Nº 22 - Independência
- Banca do Juca - Rua Visconde de Matozinhos Nº 15 - Guandú
- CARIACICA
- Banca do Adilson - Rua Dom Luiz Scortegagna Nº 12 - Campo Grande
- Banca do Anderson - Avenida Expedito Garcia Nº 142 - Campo Grande
- COLATINA
- Banca Explanada - Rua Melvim Jones Nº 1 - Esplanada
- Banca do Joaquim - Praça Frei Jose - Centro
- Banca do Briel - Praça Municipal Nº 0 - Centro
- GUARAPARI
- Banca da Beth 2 - Rua Joaquim da Silva Lima Nº 0 - Centro
- Banca Paris 3 - Avenida Paris Nº 0 - Praia do Morro
- Banca Praiana 3 - Rua Cannes Nº 0 - Praia do Morro
- Banca Oceânica - Avenida Munir Abud Nº 0 - Praia do Morro
- LINHARES
- Padaria Pão Quente - Avenida Comendador Rafael Nº 1765 - Centro
- Padaria Romana - Avenida Cachoeiro de Itapemirim Nº 1918 - Shell
- Panificadora Milano - Rua Monsenhor Pedrinha Nº 590 - Araca
- Padaria Celestrini - AV Celeste Fae Nº 733 - Colina
- SÃO MATEUS
- Padaria e Confeitaria Pão de Mel - Rua Doutor Arlindo Sodre Nº 257 - Fátima
- SERRA
- Banca Platena Diário 3 - Rua Santos Dumont Nº 18 - Valparaíso
- Banca Manguinhos 2 - Avenida Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida Nº 64 - Manguinhos
- Padaria Mr. Pão - Rua Abido Saad Nº 571 - Jacaraipe
- Padaria Rosa de Saron 2 - Avenida Copacabana Nº 688 - Morada de Laranjeiras
- VILA VELHA
- Banca da Jane 4 - Trav Lucio Bacelar Nº 186 - Praia da Costa
- Banca do Carlão 4 - Avenida Santa Leopoldina Nº 1200 - Praia de Itaparica
- Delli Food Hall - Rua Ceara Nº 225 - Praia da Costa
- Banca Praia de Itapoã 4 - Rua Hugo Musso Nº 2038 - Praia de Itapoã
- Valdir Gazeteiro - Padaria Monte Líbano - Rua Diógenes Malacarne, 112 - Praia da Costa
- Dorli Gazeteiro - Sinal da Hugo Musso - Praia da Costa
- VITÓRIA
- Banca do Zé - Avenida Saturnino de Brito Nº 1053 - Praia do Canto
- Banca do Paulo - Rua Walter Jose Pasolini Nº 130 - Enseada do Suá
- Banca Gama Rosa - Rua Sete de Setembro Nº 72 - Centro
- Banca União 2 - Rua Ruy Pinto Bandeira Nº 0 - Jardim Camburi
- Banca do Mário 2 - Rua Izaltino Arao Marques Nº 145 - Mata da Praia
- Banca da Zélia - Rua Carlos Martins Nº 1295 - Jardim Camburi
- Banca Filma Video 3 - Rua Jose Neves Cypreste Nº 0 - Jardim da Penha
- Banca do Estudante 3 - Praça Regina Frigeri Furno Nº 741 - Jardim da Penha
- Banca Estácio - Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley Nº 0 - Jardim Camburi
- Banca do Japonês 3 - Rua Aleixo Netto Nº 1054 - Praia do Canto
- Banca TV Bandeirante 3 - Avenida Presidente Costa e Silva Nº 66 - República
- Banca Nova República - Avenida Rozendo Serapiao de Souza Filho Nº 0 - República
- Noemia Gazeteira - Padaria Monte Líbano - Praia do Canto
- Helida Gazeteira - Padaria Monte Libano - Jardim da Penha
- Maria das Graças - Ledut Bento Ferreira