Rede Gazeta lança 25° Curso de Residência com jornalistas do Grupo Globo

Geraldo Nascimento, Thássius Veloso e Carolina Morand Crédito: A Gazeta

Estão abertas as inscrições para a 25ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, que vai capacitar jovens para o mercado de comunicação e de inovação capixaba e nacional. Ao longo de duas décadas, a Residência da Rede Gazeta já formou mais de 400 profissionais.

Na última sexta-feira (05), estudantes e recém-formados da comunicação e áreas afins estiveram no auditório da Rede Gazeta, onde participaram da palestra “Jornalismo: como se proteger das fake news”, ministrada pelos jornalistas Carolina Morand (Ponto Final CBN) e Thássius Veloso (GloboNews).

O evento marcou a abertura das inscrições para a edição 2022 do programa de imersão em produção de notícias, entretenimento e audiovisual, que será oferecido de forma gratuita a 10 alunos entre 30 de agosto e 30 de novembro. Clique aqui para se inscrever.

O 25º Curso de Residência em Jornalismo tem patrocínio da Vale, ArcelorMittal e Suzano. Jennifer Coronel, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, acredita que a iniciativa tem ajudado não só a qualificar os profissionais desta importante categoria, que é o jornalismo, mas também contribuído para aproximar estudantes e recém-formados do mercado de trabalho.

"E, hoje em dia, mais do que nunca, diante do cenário midiático em que vivemos, com tamanha proliferação de informações e desinformações, a atuação deste profissional tornou-se ainda mais indispensável. Afinal, mais que disseminar notícias, o jornalista ajuda na formação de cidadãos mais críticos, conscientes e protagonistas da própria história e da transformação da realidade.” itação" Jennifer Coronel - gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão

Brenda Nascimento, coordenadora de Comunicação e Marca da Suzano BA/ES/MG, acredita que comunicar é salvar vidas. “E isso faz parte da nossa missão enquanto empresa, enquanto área, e por isso estamos sempre com a Rede Gazeta para que os residentes aprendam e coloquem em prática a tarefa de salvar vidas por meio da comunicação”.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de agosto. Podem participar formados a partir de dezembro de 2020 ou estudantes que tenham previsão de se formarem até dezembro de 2022.

Globo Sim agora para todo o Brasil

Os pequenos e médios empreendedores de todo o Brasil podem ter o seu produto, marca ou serviço anunciados na Globo por meio da plataforma de autoatendimento Globo Sim. A novidade foi implementada em julho. Antes, ela estava disponível apenas para algumas regiões do país. A compra de mídia automatizada inclui a TV Globo e os produtos digitais (g1, ge e gshow).

A plataforma, criada em 2020, permite ao anunciante gerenciar todo o processo de compra de mídia, desde o cadastro do seu produto/serviço até colocar no ar seu anúncio ou campanha, incluindo a produção do material. Os anunciantes podem escolher as inserções publicitárias preferidas e fazerem segmentações de região, tipo de negócio e público-alvo, sem precisar de intermediários.

A Globo implementou a Globo SIM em caráter de teste, nas afiliadas TV Gazeta Norte, em Linhares; RPC Paraná, nas cidades de Guarapuava e Ponta Grossa; e na TV TEM, nas praças de Itapetininga e São José do Rio Preto.

Sarau em Santa Teresa

Nos próximos dias 12 e 13 de agosto, Santa Teresa realiza a segunda edição do Poetize-se, sarau de poesia e música do município. O evento acontecerá na sede da Secretaria de Turismo e Cultura teresense, na praça Duque de Caxias. Na abertura, haverá show do quinteto de cordas da Orquestra Camerata do Sesi e do homenageado Amaro Lima.

Neste ano, o Poetize-se lança o prêmio de incentivo à cultura Virgínia Gasparini Tamanini, que deve premiar três personalidades: um nome da cultura teresense, um da cultura capixaba e um empresário incentivador da cultura no município. Em 2022, a escritora teresense Sandra Gasparini e Amaro Lima de Afonso Cláudio serão os homenageados com a estatueta Virgínia Gasparini Tamanini.

Thiago Alves da Pitanga Produções, coorganizador do sarau, diz que está muito feliz com a adesão dos artistas e patrocinadores. “É uma grande alegria poder realizar a segunda edição. Vai ser um momento de compartilhar as diversas manifestações artísticas através da poesia, da música, da dança e, sobretudo, de celebrar a vida”, explica.

O Poetize-se é realizado pela Além do Horizonte Produções, Pitanga Produções e o jornal local STN.