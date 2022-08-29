Conheça o Perisfera, projeto que vai levar inovação às periferias

Denis Ferrari, fundador e CEO da Azys Inovação, e Erika Gusmão, diretora executiva na JAES, apresentam o projeto ao ecossistema Crédito: Elani Passos

Levar inovação e empreendedorismo para os jovens de periferia não é uma tarefa fácil, sendo uma das principais barreiras a dificuldade de acesso aos materiais e capacitações de qualidade sobre o tema. Pensando nisso, a união entre a Azys Inovação e a Junior Achievement Espírito Santo fez nascer o Perisfera , projeto de iniciativa privada com o objetivo de capacitar jovens da rede pública em inovação.

A iniciativa, que conta com o apoio da Rede Gazeta através do Fonte Hub , pretende conectar estudantes com o ecossistema de inovação, ao mesmo tempo que vai conscientizar como as periferias são lugares propícios ao surgimento de novas ideias e negócios. As melhores ideias nascidas dentro do Perisfera receberão prêmios em dinheiro e a oportunidade de colocar em prática o que foi aprendido, diretamente com empresas e startups capixabas parceiras do projeto.

Perisfera foi apresentado a representantes do ecossistema de inovação e apoiadores da iniciativa no Sebraelab Crédito: Elani Passos

Erika Gusmão, diretora executiva na JAES, explica que o projeto quer impactar a periferia de uma maneira diferente. “Fizemos uma reunião para complementar um programa, e começamos um projeto incrível que impactará a periferia de uma forma diferenciada. A forma como a Azys abraçou a ideia de impulsionamento dos jovens através da JA deve ser um exemplo para as empresas capixabas que querem fazer uma mudança na nossa sociedade”.

A oportunidade pretende alcançar as 5 cidades da Grande Vitória, mirando os estudantes dos 1° e 2° anos do Ensino Médio da rede pública. Serão selecionados 100 alunos de 10 escolas que estejam localizadas em periferias para receber o acompanhamento com o método exclusivo do Perisfera. “Nossa expectativa é encontrar alunos interessados que queiram descobrir mais sobre a inovação e que precisavam apenas de um impulso, que será dado por todas as empresas envolvidas no projeto”, completa Erika.

Denis Ferrari, fundador e CEO da Azys Inovação, diz que o projeto busca mostrar o ecossistema de inovação e criar oportunidades. “A ideia surgiu espontaneamente em uma conversa entre a Azys e a JA. Entendemos que podíamos unir forças para, de fato, conectar os jovens da periferia ao ecossistema”, conta Denis.

Assim como eu, acredito que muitos jovens da periferia só precisam da primeira oportunidade real. O Perisfera é sobre isso. Mostrar para o ecossistema de inovação o poder da periferia e criar oportunidades reais para os jovens Denis Ferrari - Fundador e CEO da Azys Inovação