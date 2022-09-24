Aridelmo: “Estou aqui para fazer o mesmo que Romeu Zema fez em MG pelo ES”

Aridelmo Teixeira é candidato ao governo do ES Crédito: Reprodução de vídeo

Concorrendo pela segunda vez ao governo do Estado, desta vez pelo partido Novo, o empresário e doutor em Contabilidade Aridelmo Teixeira diz que está na corrida ao Palácio Anchieta seguindo o exemplo do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, companheiro de partido que foi eleito em 2018 e tenta permanecer no cargo.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o candidato do Novo afirmou que estava “cansado de ficar sentado em casa vendo sair governo e entrar governo e o descontrole total”. Aridelmo criticou a permanência por muitos anos dos políticos tradicionais e usou o exemplo de Zema para se apresentar como opção para o Espírito Santo.

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Para o candidato do Novo, a educação e o cuidado com as crianças estão entre as áreas mais críticas no Espírito Santo. “Uma criança que não se alimenta ela não aprende. Uma criança que não aprende abandona a escola. Uma criança que abandona a escola vira refém do tráfico e a violência só aumenta. Então a prioridade é cuidar das nossas crianças e iniciar um novo ciclo de educação para o Espírito Santo”, afirma.

Com críticas à atual gestão, principalmente nas áreas de saúde e segurança, o candidato também promete acabar com as filas na saúde, licitando para a iniciativa privada. Para a segurança, Aridelmo defende o uso de tecnologia para o combate efetivo ao crime organizado.

“Isso é uma incompetência de quem está sentado no Palácio Anchieta há oito anos com a caneta que só faz prometer. É um governo analógico que não consegue fazer um banco de dados para a polícia poder atuar na segurança e na prevenção. Temos que trazer tecnologia, cuidar da saúde mental dos nossos policiais, dar remunerações adequadas e muita tecnologia para que a gente possa combater efetivamente o crime organizado”, afirmou.

SABATINAS

Durante a semana, os candidatos ao governo do Espírito Santo participaram de uma sabatina realizada por A Gazeta e CBN. A ordem das entrevistas foi definida pela colocação dos candidatos na pesquisa Ipec divulgada no dia 2 de setembro por A Gazeta.