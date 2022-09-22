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Eleições com humor

Raposa Política: as gafes de propósito dos candidatos do ES

Tem gente que não sabe falar o nome de um monte famoso na Serra, tem gente que escorrega — até literalmente — e tem outro que falou de um macho aí
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2022 às 14:03

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 14:03

A campanha eleitoral é corrida e agitada. Então, às vezes, os candidatos cometem alguns deslizes. Tem gafe, no entanto, que acaba revelando umas verdades. E a Raposa Política está atenta.
Neste episódio, os protagonistas são Guerino Zanon (PSD), Carlos Manato (PL), Sérgio Meneguelli (Republicanos) e Magno Malta (PL), com participações especiais.
Tem gente que não sabe falar o nome de um monte famoso na Serra, tem gente que escorrega — até literalmente — e tem outro que falou de um macho aí.
A Raposa Política é um personagem de humor de A Gazeta que observa as eleições. Novos episódios são publicados sempre às quintas-feiras.

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