Ipec: Bolsonaro tem 39% no ES; Lula cai, mas mantém empate técnico

A segunda pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec no Espírito Santo a pedido da TV Gazeta
mostra que o presidente Jair Bolsonaro
(PL) assumiu, numericamente, a liderança na corrida para presidente, a 10 dias do primeiro turno das eleições, mantendo-se com 39% das intenções de voto no Estado, enquanto Lula
tem 38%, quatro pontos a menos do que na anterior, divulgada no dia 2 de setembro.
O novo levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (22) e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Portanto, os dois candidatos continuam tecnicamente empatados na preferência dos eleitores do Espírito Santo para a disputa presidencial. Na pesquisa anterior, Lula aparecia com 42% e Bolsonaro tinha o mesmo índice atual, 39%.
Os dados são da sondagem estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Com uma distância significativa em relação aos dois primeiros, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes
(PDT) aparece com 5%, tecnicamente empatado com a senadora Simone Tebet
(MDB), escolhida por 3% dos entrevistados pelo Ipec. Ciro variou dentro da margem de erro, já que na pesquisa anterior tinha 4%, enquanto Tebet continua com o mesmo índice.
A candidata a presidente pelo União Brasil, Soraya Thronicke
, aparece em seguida, com 2%. Ela também oscilou na margem de erro, pois tinha menos de 1% na pesquisa anterior. Felipe D'Avila
(Novo) atingiu 1% nessa sondagem, enquanto Léo Péricles (UP) e Vera Lúcia (PSTU) continuam sendo mencionados pelos entrevistados, mas não conseguem somar 1% das intenções de voto.
Já os candidatos Sofia Manzano
(PCB), Constituinte Eymael
(DC), Padre Kelmon (PTB) não foram escolhidos por nenhum dos entrevistados. Por isso seus nomes não aparecem na pesquisa estimulada. O candidato do PTB substitui o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que chegou a somar 1% no levantamento anterior, mas teve o registro de candidatura barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
. A candidatura de Pablo Marçal (Pros) também foi cancelada pelo TSE. Ele também tinha 1% na sondagem de 20 dias atrás.
Votos brancos e nulos permanecem em 5%, assim com o índice de entrevistados que não sabem em quem votar para presidente ou não responderam, cuja soma é de 6% .
Se considerados apenas os votos válidos, descartando os votos nulos e brancos, Bolsonaro oscilou de 43% para 44%, enquanto Lula
caiu de 47% para 43%. Nesse mesmo recorte, Ciro Gomes
variou de 4% para 6%; Simone Tebet
de 3% para 4%; Soraya atingiu 2%; e Felipe D'Avila
, 1%.
Os dois últimos não chegavam a pontuar no levantamento divulgado no dia 2 de setembro, embora tivessem intenções de voto. Da mesma forma, estão Vera e Léo Péricles na sondagem atual, que receberam indicação, mas não chegam a 1% de votos válidos. Eymael, Padre Kelmon e Sofia Manzano
não foram escolhidos pelos entrevistados e, por isso, não aparecem na contagem de votos válidos.
Na sondagem espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Bolsonaro cresceu quatro pontos, passando de 33% para 37%. Já Lula
oscilou dentro da margem de erro, de 36% para 35%. Assim, os dois candidatos também estão tecnicamente empatados nesse recorte.
Os outros três candidatos que pontuaram na pesquisa espontânea foram: Ciro Gomes, que oscilou de 3% para 4% das intenções de voto; Simone Tebet, que passou de 1% para 2%; Soraya Thronicke
recebeu 1% das menções, sendo que, na anterior, não tinha conseguido pontuar. Felipe D'Avila
também foi citado, mas não atingiu 1% das intenções de voto.
Já os candidatos Constituinte Eymael, Léo Péricles, Padre Kelmon, Sofia Manzano
e Vera não foram citados pelas pessoas ouvidas na pesquisa.
Assim como no levantamento anterior, os votos em branco ou nulo somam 6%. Já o total de indecisos na espontânea caiu de 20% para 15%.
O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021.