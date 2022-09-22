Ipec: Casagrande lidera com folga para o governo do ES; Manato tem 18%

Pesquisa Ipec no ES ouviu eleitores sobre em quem eles votariam para o governo do Estado Crédito: Geraldo Neto

TV Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (22) mostra que o atual governador, A dez dias da eleição, uma nova pesquisa eleitoral feita pelo Ipec a pedido dae divulgada nesta quinta-feira (22) mostra que o atual governador, Renato Casagrande (PSB), oscilou de 56% para 53% nas intenções de voto dos eleitores. Ainda assim, ele lidera com ampla vantagem a disputa ao governo do Espírito Santo.



Na sequência aparece o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), que oscilou de 19% para 18%. Ambos os candidatos tiveram variações dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O ex-secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que antes eram mencionados por 1% dos eleitores capixabas, nesta rodada não atingiram 1%.

Audifax, Guerino e Capitão Sousa empatam tecnicamente em terceiro lugar no extremo da margem de erro.



Entre os eleitores entrevistados, 7% declararam que votariam em branco ou anulariam o voto, contra 5% na pesquisa anterior. Outros 8% estão indecisos (antes eram 6%). Os percentuais se referem à pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes é apresentada ao entrevistado.

Considerando apenas os votos válidos, que excluem as menções aos votos brancos, nulos e indecisos, Casagrande tem 61%, um ponto a menos que na pesquisa anterior. Manato segue com 21%, e Guerino e Audifax têm 8% cada um (antes tinham 6%). Capitão Vinicius Sousa oscilou negativamente de 3% para 1%. Arildemo e Cláudio Paiva não chegam a 1%.

Como esta pesquisa tem a mesma metodologia da anterior, publicada em 2 de setembro, elas podem ser comparadas entre si. Assim, é possível ver o avanço ou queda das intenções de voto de cada candidato, o que não era possível com os levantamentos anteriores.



O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos concorrentes não são apresentados previamente, Casagrande também aparece na liderança, mencionado por 37% dos entrevistados. Em 2 de setembro, ele foi citado por 32%.



Manato foi citado por 12% dos eleitores ouvidos nesta pesquisa, contra 10% na anterior. Guerino ficou com 5% e Audifax com 4%. Antes, ambos tinham 3% das intenções de voto na espontânea.



Capitão Vinicius Sousa também foi citado, mas não atingiu 1%. Aridelmo e Cláudio Paiva , que não haviam sido citados no levantamento anterior, foram citados pelos entrevistados neste, mas não alcançaram 1%. Outros nomes que não estão na disputa foram citados por 1% dos entrevistados.

Os que não souberam ou preferiram não opinar caíram de 46% para 35%. Votariam em branco ou nulo outros 6% dos entrevistados, mesmo percentual da pesquisa anterior.

REJEIÇÃO



pesquisa TV Gazeta/Ipec também perguntou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Manato, que antes dividia a liderança nesse quesito com Casagrande, com 22% cada, agora tem 26% de rejeição. O atual governador manteve o mesmo percentual de 22% de rejeição.

O índice de rejeição de Capitão Vinicius Sousa é de 19% e não sofreu alteração. Audifax e Cláudio Paiva têm 13%. Já a rejeição de Aridelmo caiu de 16% para 11%.

Guerino Zanon , que na pesquisa anterior já era o candidato menos rejeitado, reduziu o índice de 12% para 10%.

Apenas 5% disseram que poderiam votar em todos os candidatos apresentados. Outros 29% disseram não saber ou preferiram não opinar. Nesse formulário, os entrevistados puderam citar mais de um nome, portanto os resultados somam mais de 100%.