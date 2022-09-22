Ipec: Casagrande tem 60% e Manato 27% no segundo turno para governo do ES

Caso haja segundo turno para o governo do Espírito Santo nas eleições do próximo dia 2 de outubro, o atual governador Renato Casagrande
(PSB) venceria a disputa com 60% dos votos, frente a 27% de Carlos Manato
(PL).
Outros 7% votariam branco ou nulo e 6% não sabem ou preferem não opinar. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Os índices foram apresentados pela nova pesquisa Ipec realizada a pedido da TV Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (22), faltando 10 dias para as eleições.
Ao comparar com a última pesquisa, de 2 de setembro, que também questionou os eleitores sobre um possível segundo turno, os candidatos oscilaram dentro da margem de erro.
Na época, o cenário apontava Casagrande com 61% dos votos, frente a 26% de Carlos Manato, portanto cada um oscilou 1 ponto percentual.
Para o segundo turno, a pesquisa apontou ainda que Renato Casagrande
tem mais intenções de voto entre o público feminino (63%), enquanto 57% dos homens votam para reeleger o governador. Casagrante também tem maior vantagem entre os jovens. O levantamento apontou que o candidato do PSB é opção de voto para 64% entre as pessoas de 16 a 24 anos, enquanto Manato tem 21%.
Já entre quem tem 25 e 34 anos, 55% dos entrevistados também votam em Casagrande, caso haja segundo turno, ao passo que 32% votam no candidato do PL.
O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021.