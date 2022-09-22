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Eleições 2022

Ipec: Casagrande tem 60% e Manato 27% no segundo turno para governo do ES

Candidatos oscilaram um ponto percentual em relação à pesquisa realizada no último dia 2 de setembro
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 set 2022 às 19:26

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 19:26

Casagrande venceria Manato em eventual segundo turno
Casagrande venceria Manato em eventual segundo turno Crédito: Arte A Gazeta
Caso haja segundo turno para o governo do Espírito Santo nas eleições do próximo dia 2 de outubro, o atual governador Renato Casagrande (PSB) venceria a disputa com 60% dos votos, frente a 27% de Carlos Manato (PL).
Outros 7% votariam branco ou nulo e 6% não sabem ou preferem não opinar. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Os índices foram apresentados pela nova pesquisa Ipec realizada a pedido da TV Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (22), faltando 10 dias para as eleições.
No primeiro turno, Casagrande lidera a corrida pelo comando do Palácio Anchieta com 53% das intenções de voto; Manato está em segundo lugar, com 18%.

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Ao comparar com a última pesquisa, de 2 de setembro, que também questionou os eleitores sobre um possível segundo turno, os candidatos oscilaram dentro da margem de erro.
Na época, o cenário apontava Casagrande com 61% dos votos, frente a 26% de Carlos Manato, portanto cada um oscilou 1 ponto percentual. 

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Para o segundo turno, a pesquisa apontou ainda que Renato Casagrande tem mais intenções de voto entre o público feminino (63%), enquanto 57% dos homens votam para reeleger o governador. Casagrante também tem maior vantagem entre os jovens. O levantamento apontou que o candidato do PSB é opção de voto para 64% entre as pessoas de 16 a 24 anos, enquanto Manato tem 21%.
Já entre quem tem 25 e 34 anos, 55% dos entrevistados também votam em Casagrande, caso haja segundo turno, ao passo que 32% votam no candidato do PL.
Nas eleições de 2022, além do governador Renato Casagrande, que tenta a reeleição, concorrem ao Palácio Anchieta os candidatos Carlos Manato (PL), Aridelmo Teixeira (Novo), Audifax Barcelos (Rede), Capitão Vinicius Sousa (PSTU), Cláudio Paiva (PRTB) e Guerino Zanon (PSD).
O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de setembro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08455/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-08282/2022.

Especificações técnicas

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