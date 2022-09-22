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Eleições 2022

Ipec: Rose cresce, mas mantém empate técnico com Magno para o Senado no ES

Candidata do MDB tem 31% das intenções de voto e o do PL aparece com 27%. Eles estão empatados em primeiro lugar dentro da margem de erro
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

22 set 2022 às 19:21

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 19:21

Pesquisa Ipec no ES mostra Rose de Freitas (MDB) com 31% e Magno Malta (PL) com 27% das intenções de voto
Pesquisa Ipec mostra Rose de Freitas com 31% e Magno Malta com 27% das intenções de voto Crédito: Geraldo Neto
Na nova pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec a pedido da TV Gazeta, a senadora Rose de Freitas (MDB) cresceu e aparece com 31% das intenções de voto, seguida pelo ex-senador Magno Malta (PL), com 27%. Os dois seguem tecnicamente empatados em primeiro lugar, na disputa para o Senado Federal.
O levantamento divulgado nesta quinta-feira (22) tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e traz a intenção de voto para a única vaga em disputa para senador nas Eleições 2022 no Espírito Santo.

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Na sequência da pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos aos eleitores entrevistados, aparecem o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), com 8%; o empresário Carone (Agir) e o Coronel Lugato (DC), com 2% cada um; e Filipe Skiter (PSTU), Gilberto Campos (Psol) e Nelson Junior (Avante), com 1% cada. 
O candidato Antonio Bungenstab (PRTB) foi citado, mas não atingiu 1% das intenções de voto. Esta é a segunda pesquisa realizada após o início do horário eleitoral no rádio e na TV.

COMPARATIVO ENTRE AS DUAS PESQUISAS IPEC PARA O SENADO

Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 2 de setembro, Rose cresceu quatro pontos percentuais, passando de 27% para 31%. Erick também subiu, passando de 5% para 8%, e Skiter, que não tinha pontuado no outro levantamento, agora tem 1%.
Magno e Gilberto Campos mantiveram os indicadores, enquanto Carone, Nelson Junior, Lugato e Bungenstab registraram queda. Entretanto, com exceção de Rose, todos variaram seus percentuais dentro da margem de erro. 
Entre o eleitorado capixaba, 16% mostraram-se indecisos sobre o candidato em que pretendem votar para o Senado Federal, enquanto outros 11% indicaram a intenção de votar em branco ou nulo.
Na pesquisa, Rose de Freitas alcançou 43% dos votos válidos - que exclui as menções aos votos brancos nulos e indecisos - e Magno Malta, 37%. Na terceira colocação, Erick Musso, com 11%. 
O Ipec é o instituto criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades em 2021.

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PESQUISA ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, em que não há apresentação dos nomes concorrentes aos entrevistados, Rose de Freitas e Magno Malta estão empatados com 14% cada um. Ela, no entanto, registrou maior crescimento em comparação ao levantamento anterior, quando 6% dos entrevistados declararam a intenção de voto na emedebista. Para o candidato do PL, haviam sido 8% na primeira pesquisa para a TV Gazeta.
Erick Musso variou dentro da margem de erro, passando de 2% para 4%. Bungenstab, Carone, Lugato e Skiter foram citados, mas não atingiram 1%. Gilberto Campos e Nelson Junior não foram mencionados.
Nessa consulta, diminuiu o número de indecisos ou que preferem não opinar: passou de 75% para 57% dos entrevistados. Brancos e nulos seguem 8%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

 A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de setembro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08455/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-08282/2022.

Especificações técnicas

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