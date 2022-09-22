Ipec: Rose cresce, mas mantém empate técnico com Magno para o Senado no ES

O levantamento divulgado nesta quinta-feira (22) tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e traz a intenção de voto para a única vaga em disputa para senador nas Eleições 2022
no Espírito Santo.
O candidato Antonio Bungenstab
(PRTB) foi citado, mas não atingiu 1% das intenções de voto. Esta é a segunda pesquisa realizada após o início do horário eleitoral no rádio e na TV.
Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 2 de setembro
, Rose cresceu quatro pontos percentuais, passando de 27% para 31%. Erick também subiu, passando de 5% para 8%, e Skiter, que não tinha pontuado no outro levantamento, agora tem 1%.
Magno e Gilberto Campos
mantiveram os indicadores, enquanto Carone, Nelson Junior, Lugato e Bungenstab registraram queda. Entretanto, com exceção de Rose, todos variaram seus percentuais dentro da margem de erro.
Entre o eleitorado capixaba, 16% mostraram-se indecisos sobre o candidato em que pretendem votar para o Senado Federal, enquanto outros 11% indicaram a intenção de votar em branco ou nulo.
Na pesquisa, Rose de Freitas
alcançou 43% dos votos válidos - que exclui as menções aos votos brancos nulos e indecisos - e Magno Malta, 37%. Na terceira colocação, Erick Musso, com 11%.
O Ipec é o instituto criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades em 2021.
Na pesquisa espontânea, em que não há apresentação dos nomes concorrentes aos entrevistados, Rose de Freitas
e Magno Malta
estão empatados com 14% cada um. Ela, no entanto, registrou maior crescimento em comparação ao levantamento anterior, quando 6% dos entrevistados declararam a intenção de voto na emedebista. Para o candidato do PL, haviam sido 8% na primeira pesquisa para a TV Gazeta
.
Erick Musso
variou dentro da margem de erro, passando de 2% para 4%. Bungenstab, Carone, Lugato e Skiter foram citados, mas não atingiram 1%. Gilberto Campos
e Nelson Junior não foram mencionados.
Nessa consulta, diminuiu o número de indecisos ou que preferem não opinar: passou de 75% para 57% dos entrevistados. Brancos e nulos seguem 8%.