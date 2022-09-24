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Sabatinas

Cláudio Paiva: “Nós vamos acabar com o pedágio da 3ª Ponte. Já pagamos cinco pontes”

Candidato do PRTB diz que a prioridade é instalar escolas cívico-militares e também acabar com o pedágio da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

24 set 2022 às 10:02

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 10:02

Cláudio Paiva participa de sabatina de A Gazeta e CBN Vitória
Cláudio Paiva é candidato ao governo do ES Crédito: Reprodução de vídeo
Candidato ao governo do Espírito Santo pelo PRTB, Cláudio Paiva é administrador, consultor empresarial, psicanalista clínico e coach e se colocou na disputa eleitoral com o objetivo de melhorar a segurança do Estado. Em seu plano de governo, a prioridade é instalar escolas cívico-militares e também acabar com o pedágio da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o candidato do PRTB, que se diz conservador e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), afirma que, para melhorar a segurança, vai investir em inteligência e colocar mais policiais na rua, levando os que atuam nos escritórios para a rua e levando os da reserva para o trabalho interno.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA

Em seu plano de governo, o candidato pretende criar guardas-mirins: “Os alunos da escola cívico-militar terão uma ideia da guarda,  como ajudar pessoas a atravessarem a rua e a olharem as coisas dentro do contexto de uma cidade, dentro do município. Quem tem guarda-mirim na sua cidade sabe o que eu estou falando. É um excelente negócio para tirar a garotada da rua. Vamos colocar isso aí em prática”, explica.
Questionado se o modelo não fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele afirma que os pais vão achar muito melhor a criança estar numa guarda-mirim do que a serviço do tráfico.
Para a saúde, o candidato pretende regionalizar os hospitais no Sul, Norte e Região Serrana do Estado para acabar com o vai e vem nas estradas para realizar exames e procedimentos.

SABATINAS

Durante a semana, os candidatos ao governo do Espírito Santo participaram de uma sabatina realizada por A Gazeta e CBN. A ordem das entrevistas foi definida pela colocação dos candidatos na pesquisa Ipec divulgada no dia 2 de setembro por A Gazeta.
Aridelmo e Cláudio Paiva (PRTB) tiveram as menores pontuações e, por isso, participaram de uma entrevista com duração de cinco minutos.

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