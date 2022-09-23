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Disputa para o governo do ES

Eleições 2022: A Gazeta e CBN entrevistam Capitão Vinicius Sousa

Com duração de uma hora, sabatina foi transmitida ao vivo nesta sexta-feira (23) pela Rádio CBN Vitória, pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

23 set 2022 às 07:38

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 07:38

Encerrando a série de sabatinas com os candidatos ao governo do Espírito Santo promovida por A Gazeta e pela Rádio CBN Vitória, o Capitão Vinicius Sousa (PSTU) foi o entrevistado desta sexta-feira (23). A sabatina começou às 10 horas, com transmissão ao vivo pela rádio CBN, pelo site A Gazeta e pelas páginas do veículo no Facebook, no Instagram e no YouTube.
Durante uma hora, ele respondeu às perguntas formuladas pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, pela editora de Conteúdos Especiais Mikaella Campos e pelos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves e Leonel Ximenes.
Capitão Vinícius Sousa, candidato do PSTU ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2022
Capitão Vinicius Sousa é o entrevistado desta sexta-feira (23) na sabatina promovida por A Gazeta e CBN Vitória Crédito: Fernando Madeira
Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas Eleições 2022.
Para a sabatina, foram convidados os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados teve como base a colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.
A série começou na segunda-feira (19) com o governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, seguiu com Carlos Manato (PL), Guerino Zanon (PSD),  com Audifax Barcelos (Rede) e terminou nesta sexta, com o Capitão Vinicius.
Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco mais bem colocados na pesquisa Ipec, mas pontuaram, vão participar de uma entrevista com duração de cinco minutos a ser veiculada no sábado (24) na rádio e no site.

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