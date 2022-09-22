Eleições 2022: A Gazeta e CBN entrevistam Audifax Barcelos

Audifax Barcelos, da Rede, é o quarto entrevistado da série de sabatinas com os concorrentes ao governo do Espírito Santo promovida por A Gazeta e pela rádio CBN Vitória, nesta quinta-feira (22). A entrevista começou às 10 horas, com transmissão ao vivo pela rádio CBN, pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta.

Durante uma hora, ele respondeu as perguntas formuladas pela jornalista e âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e pelos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. Acompanhe:

Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas eleições 2022.

Ao longo desta semana serão entrevistados os cinco nomes na disputa ao governo do Espírito Santo mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados foi definida pela colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.

Audifax (Rede) é candidato ao governo do ES Crédito: Rodrigo Gavini

Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco melhores colocados na pesquisa Ipec, mas pontuaram, vão participar de uma entrevista com duração de cinco minutos a ser veiculada no sábado (24) na rádio e no site.