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Sabatina

Eleições 2022: A Gazeta e CBN entrevistam Audifax Barcelos

Com duração de uma hora, entrevista começou às 10 horas e foi transmitida pela rádio CBN Vitória, pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 set 2022 às 07:42

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 07:42

Audifax Barcelos, da Rede, é o quarto entrevistado da série de sabatinas com os concorrentes ao governo do Espírito Santo promovida por A Gazeta e pela rádio CBN Vitória, nesta quinta-feira (22). A entrevista começou às 10 horas, com transmissão ao vivo pela rádio CBN, pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta. 
Durante uma hora, ele respondeu as perguntas formuladas pela jornalista e âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e pelos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. Acompanhe:
Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas eleições 2022.
Ao longo desta semana serão entrevistados os cinco nomes na disputa ao governo do Espírito Santo mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados foi definida pela colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.
Audifax (Rede) é candidato ao governo do ES
Audifax (Rede) é candidato ao governo do ES Crédito: Rodrigo Gavini
Ao longo da semana já foram entrevistados três candidatos: Renato Casagrande (PSB) na segunda-feira (19), Carlos Manato na terça-feira (20) e Guerino Zanon (PSD) na quarta-feira (21). Na sexta-feira (23), Capitão Vinicius Sousa (PSTU).

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Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco melhores colocados na pesquisa Ipec, mas pontuaram, vão participar de uma entrevista com duração de cinco minutos a ser veiculada no sábado (24) na rádio e no site.
Caso o candidato não compareça no dia determinado pelas regras, será divulgada uma nota informando que ele confirmou participação e não compareceu, perdendo o direito de ser entrevistado em outra data.

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