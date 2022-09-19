Eleições 2022: A Gazeta e CBN entrevistam Renato Casagrande

A série de sabatinas com os candidatos ao governo do Espírito Santo promovida por A Gazeta e pela rádio CBN Vitória começa nesta segunda-feira (19), às 10 horas, e o primeiro entrevistado é o candidato do PSB e atual governador, Renato Casagrande . A entrevista tem transmissão ao vivo pela rádio CBN, pelo site A Gazeta e pelas páginas do veículo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Acompanhe:

Durante uma hora, ele vai responder às perguntas formuladas pela jornalista e âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e pelos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes.

Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas eleições 2022.

Renato Casagrande, candidato ao governo do ES Crédito: Fernando Madeira

Serão entrevistados os cinco nomes mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados tem como base a colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos. Na terça-feira (20) será a vez de Manato (PL); na quarta-feira (21), Guerino Zanon (PSD); na quinta-feira (22), Audifax (Rede); e na sexta-feira (23), Capitão Vinicius Sousa (PSTU).

Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco melhores colocados na pesquisa Ipec, mas pontuaram, vão participar de uma entrevista com duração de cinco minutos a ser veiculada no sábado (24) na rádio e no site.