A Gazeta e CBN entrevistam candidatos ao governo do ES; veja as datas

Aridelmo, Audifax, Capitão Vinicius, Cláudio Paiva, Guerino, Manato e Casagrande: candidatos ao governo do Estado Crédito: Montagem A Gazeta

A partir desta segunda-feira, 19 de setembro, cinco candidatos ao governo do Espírito Santo participarão de uma série de sabatinas ao vivo promovidas por A Gazeta e pela rádio CBN Vitória. Eles responderão durante uma hora às perguntas formuladas pela jornalista e âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, com participação dos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes.

É mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem a fundo as propostas e ideias de quem disputa o posto de chefe do Executivo estadual nas eleições de outubro.

A ordem dos sabatinados terá como base a colocação que o candidato apareceu na pesquisa de intenção de votos:

Renato Casagrande (PSB): segunda-feira (19)



segunda-feira (19) Manato (PL): terça-feira (20)



terça-feira (20) Guerino (PSD): quarta-feira (21)



quarta-feira (21) Audifax (Rede): quinta-feira (22)



quinta-feira (22) Capitão Vinicius Sousa (PSTU): sexta-feira (23)

Os candidatos serão entrevistados durante uma hora, das 10h às 11h. Tudo será transmitido ao vivo na rádio CBN Vitória e também no site e nas redes sociais de A Gazeta.



Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco melhores colocados, mas que ainda pontuaram na pesquisa, vão participar de uma entrevista com duração de cinco minutos, que será exibida no sábado (24 de setembro) na rádio e no site.