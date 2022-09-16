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Eleições 2022

A Gazeta e CBN entrevistam candidatos ao governo do ES; veja as datas

Com duração de uma hora, sabatina será transmitida pela rádio CBN Vitória e também no site e nas redes sociais de A Gazeta
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

16 set 2022 às 15:20

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 15:20

Candidatos ao governo do Estado
Aridelmo, Audifax, Capitão Vinicius, Cláudio Paiva, Guerino, Manato e Casagrande: candidatos ao governo do Estado Crédito: Montagem A Gazeta
A partir desta segunda-feira, 19 de setembro, cinco candidatos ao governo do Espírito Santo participarão de uma série de sabatinas ao vivo promovidas por A Gazeta e pela rádio CBN Vitória. Eles responderão durante uma hora às perguntas formuladas pela jornalista e âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, com participação dos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes.
É mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem a fundo as propostas e ideias de quem disputa o posto de chefe do Executivo estadual nas eleições de outubro.
Participarão das entrevistas os cinco nomes mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. Será feita uma entrevista por dia de segunda (19) a sexta-feira (23).
A ordem dos sabatinados terá como base a colocação que o candidato apareceu na pesquisa de intenção de votos:
  • Renato Casagrande (PSB):  segunda-feira (19)
  • Manato (PL): terça-feira (20)
  • Guerino (PSD): quarta-feira (21)
  • Audifax (Rede): quinta-feira (22)
  • Capitão Vinicius Sousa (PSTU): sexta-feira (23)
Os candidatos serão entrevistados durante uma hora, das 10h às 11h. Tudo será transmitido ao vivo na rádio CBN Vitória e também no site e nas redes sociais de A Gazeta.
Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco melhores colocados, mas que ainda pontuaram na pesquisa, vão participar de uma entrevista com duração de cinco minutos, que será exibida no sábado (24 de setembro) na rádio e no site.
Caso o candidato não compareça no dia determinado pelas regras, será divulgada uma nota informando que ele confirmou participação e não compareceu, perdendo o direito de ser entrevistado em outra data.

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