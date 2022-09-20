Respondemos a perguntas feitas no Google sobre os presidenciáveis Crédito: Arte A Gazeta/Pixabay

A internet tem sido aliada para muitos eleitores que buscam conhecer mais os candidatos aos cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Mas, a menos de duas semanas para as eleições, muitos ainda procuram informações básicas sobre os candidatos à Presidência, como quem são, quando governaram (no caso do ex-presidente Lula ), o que defendem e até quem indicaram para o Supremo Tribunal Federal (STF).

As informações aparecem na Central de Dados do Google Trends , que lançou recentemente a ferramenta voltada para as Eleições 2022, que havia sido inaugurada em 2018. O site reúne as informações sobre o que os brasil eiros estão pesquisando a respeito dos candidatos à Presidência e apresenta temas relevantes para o pleito. Os dados são atualizados em tempo real e refletem as pesquisas mais realizadas nos últimos sete dias.

Alguns candidatos também têm mais perguntas diferentes do que outros; sobre Simone Tebet, por exemplo, há questões básicas. Para tirar as dúvidas mais frequentes dos eleitores, a reportagem de A Gazeta responde aos principais questionamentos apontados na plataforma. Confira abaixo, dividido por candidato;

JAIR BOLSONARO (PL)

Quando Bolsonaro casou com Michelle?

Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro está no terceiro casamento. O atual presidente, de 67 anos, se casou no civil em novembro de 2007 com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que tem 40 anos. Eles se conheceram no mesmo ano, quando ela trabalhava num gabinete vizinho ao dele na Câmara Federal. A cerimônia religiosa só ocorreu em 2013 e foi celebrada pelo pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro.

Por que Bolsonaro foi expulso do Exército?

Bolsonaro não chegou a ser expulso do Exército por mau comportamento. Ele ocupava o cargo de capitão quando escreveu um artigo publicado na revista Veja, reclamando da falta de reajuste salarial para a tropa. Por ter exposto o assunto sem conhecimento dos seus superiores, ele foi enquadrado por infração disciplinar e punido com 15 dias de detenção. Em 1987, foi apontado como um dos autores de um plano para explodir bombas em quartéis no Rio de Janeiro e que também tinha o reajuste como pauta. Bolsonaro chegou a ser julgado por uma comissão que decidiu pela sua expulsão, mas o Superior Tribunal Militar considerou as provas insuficientes e decidiu pelo não afastamento. O capitão, então, passou para a reserva e migrou para a política, sendo eleito vereador do Rio de Janeiro de 1988.

Quem Bolsonaro indicou para o STF?

Dos 11 ministros atuais do Supremo, Bolsonaro indicou dois: Nuno Marques e André Mendonça. É atribuição do presidente da República indicar nomes para ministros do STF, exigência da Constituição Federal. Eles precisam passar por sabatina e aprovação no Senado para tomarem posse. A lei prevê que os candidatos tenham entre 35 de 65 anos de idade, reputação ilibada e notável saber jurídico.

Bolsonaro cortou medicamentos da Farmácia Popular?

A proposta de Orçamento para 2023 que o governo do presidente Jair Bolsonaro enviou para o Congresso, no dia 31 de agosto, o prevê corte de 59% dos recursos do programa Farmácia Popular, que fornece de graça remédios para doenças como hipertensão e diabetes. A medida afeta o acesso da população de baixa renda a 13 diferentes tipos de medicamentos. Mas a repercussão negativa da medida e seu impacto na campanha eleitoral fizeram o presidente recuar, por enquanto, e o governo avalia mudar o texto do orçamento e reenviar para o Congresso.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT)

Qual era o salário mínimo quando Lula era presidente?

No ano em que Lula venceu as eleições, 2002, o salário mínimo era R$ 200 e foi aumentando a cada ano, chegando a R$ 510 em 2010 e R$ 880 em 2016, já no governo Dilma Rousseff. Uma das políticas do governo era de aplicar ganho real no salário mínimo, ou seja, reajuste acima da inflação do período. Nos últimos anos, o aumento tem sido apenas para cobrir a inflação prevista no período — ou nem isso. O salário mínimo de 2022, por exemplo, teve reajuste de 10,02% em relação a 2021, enquanto a inflação no período foi de alta de 10,16%. Considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2016 (ano do último salário mínimo definido pelo PT), o salário mínimo deveria ser de R$ 1.209, R$ 3 a menos do que o salário mínimo atual (R$ 1212).

O que Lula fez no seu mandato?

Uma das marcas do governo Lula foi a consolidação de programas sociais, como o Bolsa Família e o Fome Zero, ambos reconhecidos pela Organização das Nações Unidas como os programas que possibilitaram a saída do País do mapa da fome. Durante o governo Lula , houve aumento na geração de empregos. Segundo o IBGE, de 2003 a 2006, a taxa de desemprego caiu e o número de pessoas contratadas com carteira assinada cresceu mais de 985 mil, enquanto o total de empregos sem carteira assinada diminuiu 3,1%. Já o total de pessoas ocupadas cresceu 8,6% no período de 2003 a 2006. O acesso à escola e à universidade de modo geral se expandiu, a taxa de analfabetismo caiu e a área dos cursos superiores foi uma das que mais ganharam, com a fundação de universidades e aumento significativo no número de mestres e doutores titulados.

O governo de Lula também foi marcado pelos escândalos do Mensalão — esquema de desvio de dinheiro público para pagar propina a deputados federais em troca de votos favoráveis a projetos — e do Petrolão — esquema bilionário de corrupção na Petrobras, que envolvia cobrança de propina das empreiteiras, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e superfaturamentos de obras contratadas para abastecer cofres de partidos, funcionários da estatal e políticos.

Por que Lula não está preso?

O ex-presidente Lula ficou 19 meses preso na sede da Polícia Federal em Curitiba por ter sido condenado, em primeira e segunda instâncias, no caso do tríplex do Guarujá, da Operação Lava Jato. Ele chegou a ser condenado a 12 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sentença que depois foi reduzida para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Judiciário concordou com a acusação do Ministério Público de que Lula teria recebido o apartamento no litoral paulista como propina da empreiteira OAS.

Naquela época, a prisão foi possível porque o entendimento era de que o réu poderia cumprir a pena a partir da confirmação pelo tribunal da condenação em primeira instância. Mas, em novembro de 2019, houve uma mudança de posição do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito da prisão em segunda instância. O STF passou a entender que réus só podem ser presos após o trânsito em julgado do processo, ou seja, quando não couber mais recursos. Com isso, Lula pôde responder o processo em liberdade.

Embora Lula venha afirmando que foi inocentado dos processos, na verdade, o que ocorreu depois que ele foi solto foi uma anulação do processo do triplex do Guarujá, o que faz com que, na prática, ele nunca tenha existido. Isso ocorreu porque o STF considerou, em 2021, que o então juiz federal Sérgio Moro foi parcial no julgamento de Lula e declarou a suspeição do magistrado.

Quando Lula assumiu a Presidência?

Após ter ficado em segundo lugar em 1989, 1994 e 1998, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente em 2002, com mais de 61% dos votos. Seu governo sucedeu o de Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, derrotou José Serra no segundo turno, sendo empossado em janeiro de 2003. Em 2006, foi reeleito no segundo turno contra Geraldo Alckmin, seu atual candidato a vice-presidente.

CIRO GOMES (PDT)

O que Ciro Gomes defende?

O candidato do PDT defende o capitalismo e o livre mercado, mas afirma, em seu programa de governo, que o país não conseguirá sair da crise profunda se não tiver um estado vigoroso, indutor de crescimento nacional e justiça social, capaz de estimular a formação de uma forte poupança nacional, de desenvolver novas tecnologias e capacitar as pessoas pela educação. Ciro defende ainda mudanças políticas e econômicas, entre elas, o fim da reeleição presidencial e uma ampla reforma tributária para fazer os ricos pagarem mais impostos e a classe média e o pobre pagarem menos.

O que Ciro fez pelo Ceará?

Antes de ser eleito governador do Ceará, em 1990, Ciro Gomes cumpriu mandatos de deputado estadual e prefeito de Fortaleza. Uma das marcas da gestão de Ciro foi o investimento em saúde, na criação de micro e pequenas empresas e, principalmente, na educação, tendo usado, inclusive, o modelo que implantou no Estado em sua campanha à presidência. A mortalidade infantil no Ceará caiu em um terço e, por isso, chegou a receber um prêmio da Unicef.

Quem Ciro vai apoiar no segundo turno?

Atualmente, o candidato está em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, com 8%, segundo a última pesquisa do Datafolha. Por isso, já existe a curiosidade do eleitor em saber em quem o candidato vai apoiar caso haja segundo turno. Em 2018, o PDT se aliou com o PT contra Bolsonaro, mas, agora, com os frequentes ataques de Ciro contra Lula , integrantes da sigla têm considerado difícil o apoio dos pedetistas ao ex-presidente Lula . Caso haja segundo turno, há possibilidade de o partido caminhar para a neutralidade, mas liberando afiliados a apoiar o petista.

Voto útil

Na última quinta-feira (15), o candidato do PDT publicou um vídeo criticando o chamado “voto útil”, estratégia que o candidato Lula , do PT, tem utilizado para tentar vencer no primeiro turno, convocando eleitores de Ciro e Simone Tebet (MDB). "Sabe qual é uma das maiores fraudes das eleições democráticas? É o falso voto útil. É uma mistura de mentira com manipulação grosseira. Na verdade, isso se chama 'voto inútil'. É transformar a nossa vontade legítima de mudar em um acordo covarde com os nossos medos", defendeu o candidato, em vídeo divulgado em suas redes sociais.

SIMONE TEBET (MDB)

Quem é Simone Tebet?

A advogada Simone Tebet é natural de Três Lagoas (MS) e tem 52 anos. Aos 31 anos, elegeu-se deputada estadual pelo seu Estado e, em 2004, foi a primeira mulher eleita prefeita de Três Lagoas, tendo sido reeleita em 2008. No Senado Federal, liderou a primeira bancada feminina da história e se tornou presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Foi a primeira mulher a disputar a presidência do Senado.

Partido de Simone Tebet