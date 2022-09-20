Eleições 2022: A Gazeta e CBN entrevistam Carlos Manato

Em mais uma sabatina da série com os candidatos ao governo do Espírito Santo promovida por A Gazeta e pela rádio CBN Vitória, Carlos Manato (PL) será o entrevistado desta terça-feira (20). A entrevista será às 10 horas, com transmissão ao vivo pela rádio CBN, pelo site A Gazeta e pelas páginas do veículo no Facebook, no Instagram e no YouTube.
Durante uma hora, ele vai responder às perguntas formuladas pela jornalista e âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e pelos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes.
Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas eleições 2022.
Serão entrevistados os cinco nomes mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados tem como base a colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.
A série começou nesta segunda-feira (19) com o governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, e seguirá na quarta-feira (21), com Guerino Zanon (PSD); na quinta-feira (22), com Audifax Barcelos (Rede); e na sexta-feira (23), com Capitão Vinicius Sousa (PSTU).
Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco mais bem colocados na pesquisa Ipec, mas pontuaram, vão participar de uma entrevista com duração de cinco minutos a ser veiculada no sábado (24) na rádio e no site.
Caso o candidato não compareça no dia determinado pelas regras, será divulgada uma nota informando que ele confirmou participação e não compareceu, perdendo o direito de ser entrevistado em outra data.