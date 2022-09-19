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Eleições 2022

Veja as propostas dos candidatos ao governo do ES

Ferramenta lançada por A Gazeta reúne as medidas que os sete nomes que disputam o Palácio Anchieta apresentam para oito áreas
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

19 set 2022 às 15:14

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 15:14

Sete candidatos na disputa do governo do Espírito Santo
Sete candidatos na disputa do governo do Espírito Santo Crédito: Montagem Geraldo Neto
Você já sabe quais são as propostas do seu candidato a governador do Espírito Santo, caso ele seja eleito? Faltam 13 dias para as Eleições 2022 e esse pode ser um momento para conhecer melhor o que os candidatos ao Palácio Anchieta pretendem para os próximos quatro anos. Por isso, A Gazeta lança uma página especial com as propostas de todos os sete postulantes ao governo do Espírito Santo.
Na página de perfil dos candidatos ao cargo de governador, há um campo destinado às propostas, que aponta quais – e quantas – são as medidas que cada candidato apresenta para oito áreas. São eleas saúde e assistência social, educação e cultura, emprego, transporte, obras e infraestrutura, segurança, meio ambiente e habitação.
As informações foram levantadas a partir do programa de governo de cada candidato, registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ferramenta  com o perfil e propostas pode ser acessada pelo link www.agazeta.com.br/eleicoes-2022/candidatos.

CLIQUE ABAIXO PARA VER AS PROPOSTAS DE CADA CANDIDATO

Os perfis dos candidatos a todos os cargos no Espírito Santo – além dos 11 presidenciáveis – já podem ser acessados em uma ferramenta lançada por A Gazeta que apresenta todos os perfis. Dessa forma, o eleitor vai conferir informações como nome de urna, número do candidato, partido e coligações — ou federações, quando for o caso. Há também dados pessoais, como cidade e data de nascimento, além da lista de bens declarados. As informações que constam na ferramenta são aquelas declaradas pelos próprios candidatos Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A página que apresenta as propostas bem como a que agrega o perfil dos candidatos integra a ampla cobertura política de A Gazeta nas Eleições 2022. Entre outros conteúdos relevantes, o jornal traz ainda checagens para identificar informações falsas, pesquisas de intenção de voto, análises do cenário eleitoral, vídeos didáticos sobre o processo eleitoral e os vídeos de humor Raposa Política.

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