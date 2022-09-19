Veja as propostas dos candidatos ao governo do ES

Os perfis dos candidatos a todos os cargos no Espírito Santo – além dos 11 presidenciáveis – já podem ser acessados em uma ferramenta lançada por A Gazeta que apresenta todos os perfis. Dessa forma, o eleitor vai conferir informações como nome de urna, número do candidato, partido e coligações — ou federações, quando for o caso. Há também dados pessoais, como cidade e data de nascimento, além da lista de bens declarados. As informações que constam na ferramenta são aquelas declaradas pelos próprios candidatos Tribunal Superior Eleitoral (TSE).