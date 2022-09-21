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Sabatina

Eleições 2022: A Gazeta e CBN entrevistam Guerino Zanon

Entrevista começa às 10 horas, com duração de uma hora, e vai ser transmitida ao vivo pela rádio CBN Vitória, pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

21 set 2022 às 07:40

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 07:40

O candidato do PSD, Guerino Zanon, é o terceiro entrevistado da série de sabatinas com os concorrentes ao governo do Espírito Santo promovida por A Gazeta e pela rádio CBN Vitória, nesta quarta-feira (21). A entrevista será às 10 horas, com transmissão ao vivo pela rádio CBN, pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta. Acompanhe:
Durante uma hora, ele vai responder as perguntas formuladas pela jornalista e âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e pelos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes.
Candidato ao Governo do Estado - Guerino Zanon
Guerino Zanon é candidato ao governo do Estado pelo PSD Crédito: Fernando Madeira
Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas eleições 2022.
Ao longo desta semana serão entrevistados os cinco nomes na disputa ao governo do Espírito Santo mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados foi definida pela colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.
Dois candidatos já foram entrevistados: Renato Casagrande (PSB) na segunda-feira (19) e Carlos Manato na terça-feira (20). Na quinta-feira (22) vai ser a vez de Audifax (Rede) e na sexta-feira (23), Capitão Vinicius Sousa (PSTU).  
Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco melhores colocados na pesquisa Ipec, mas pontuaram, vão participar de uma entrevista com duração de cinco minutos a ser veiculada no sábado (24) na rádio e no site.
Caso o candidato não compareça no dia determinado pelas regras, será divulgada uma nota informando que ele confirmou participação e não compareceu, perdendo o direito de ser entrevistado em outra data.

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