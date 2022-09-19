Casagrande: "Se eu quisesse esconder Lula, não diria que vou votar nele"

Fernanda Queiroz, Abdo Filho, Renato Casagrande, Letícia Gonçalves e Leonel Ximenes durante sabatina realizada pela Rádio CBN Vitória e por A Gazeta Crédito: Fernando Madeira

A 13 dias do primeiro turno das eleições de 2022, entretanto, pouco se viu do empenho do socialista pela eleição do ex-presidente. Há quem até o critique por "esconder" Lula na campanha.

O ex-presidente não aparece no horário eleitoral de Casagrande nem nas redes sociais do candidato à reeleição. E o nome de Lula poucas vezes é mencionado pelo socialista, o que ocorre, via de regra, apenas quando o governador é questionado a esse respeito.

Foi o que ocorreu na sabatina realizada pela Rádio CBN Vitória e por A Gazeta nesta segunda-feira (19). Casagrande foi o entrevistado.

A coluna quis saber o motivo do apoio discreto a Lula e se o fato de os governos do PT terem sido alvos de diversas denúncias de corrupção é um peso.

"Se eu quisesse esconder o Lula , não falaria num programa como esse a minha afirmativa de que eu vou votar no Lula . E já fiz isso em diversos outros momentos", respondeu o governador.

"Agora, tenho que ressalvar que minha aliança é uma aliança ampla. Dentro da minha coligação tem outras candidaturas à Presidência da República, cada partido tem a liberdade de apoiar o seu candidato à Presidência da República", complementou.

Casagrande tem o apoio do PDT de Ciro Gomes, do MDB de Simone Tebet e do PP, que é aliado de Jair Bolsonaro (PL).

"Eu tenho compromisso com o projeto local, tenho que ficar focado no projeto local, com as pessoas sabendo do meu compromisso, do meu voto, da minha opinião, mas tenho que ficar focado no projeto local porque não sou apenas um militante partidário, sou governador do estado, candidato à reeleição e tenho que manter o diálogo com todas as candidaturas à Presidência da República", afirmou Casagrande à coluna, na sabatina.

O socialista está no segundo mandato como chefe do Executivo estadual, não precisa usar um candidato ao Palácio do Planalto como "escada" para aparecer.

E lidera a corrida para o Palácio Anchieta.

"Não tenho necessidade de ficar atacando nenhum candidato à Presidência da República", disse o governador, talvez num recado para adversários.

CORRUPÇÃO

Manato (PL), concorrente de Casagrande, ancora a própria campanha na imagem de Bolsonaro e, em inserções na TV durante os comerciais, aproveita para associar, negativamente, o governador a Lula , Dilma e até ao ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci.

Não menciona, claro, as suspeitas de corrupção que pesam sobre a gestão do atual presidente da República.

Guerino Zanon (PSD) também tenta surfar na onda bolsonarista.

"A minha aliança aqui, que é ampla, quem lidera sou eu. Eu não tenho compromisso com erro de ninguém, de nenhum partido, nem mais à direita, nem mais à esquerda", rebateu Casagrande ao ser questionado sobre a associação do PT a casos de corrupção.