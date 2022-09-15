Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apoia candidatos

Por onde anda César Colnago após ser rifado das eleições de 2022

Ex-vice-governador não conseguiu disputar o governo do ES e tampouco o Senado, mas não está totalmente alijado do processo

Públicado em 

15 set 2022 às 10:31
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

César Colnago e Nelson Junior
César Colnago e Nelson Junior Crédito: Facebook/Nelson Junior
O ex-vice-governador César Colnago (sem partido), como a coluna já rememorou, tentou de tudo, mas ficou a ver navios nas eleições de 2022. Não teve espaço no PSDB nem no PSD para disputar o Palácio Anchieta e tampouco o Senado. Acabou sem concorrer a cargo algum.
Mas isso não quer dizer que esteja totalmente alijado do processo. O ex-tucano que, ironicamente, antes se colocava como adversário do governador Renato Casagrande (PSB), agora quer a reeleição do socialista.
Ele até foi às ruas, ao lado do ex-correligionário Ricardo Ferraço (PSDB), pedir votos para a chapa. Ricardo é candidato a vice, com Casagrande.
O ex-vice-governador também já apareceu todo sorridente em foto ao lado do candidato ao Senado Nelson Junior (Avante) em uma feira livre.
Nas redes sociais, Colnago publicou vídeo pedindo votos apenas para uma pessoa: Messias Donato (Republicanos), que disputa uma cadeira de deputado federal.
Messias é ex-vereador de Cariacica e ex-secretário de Governo da prefeitura da cidade na gestão de Euclério Sampaio (União Brasil).
Colnago não deu muita sorte a si mesmo, vamos ver se com os que ele apoia se sai melhor. Casagrande lidera as pesquisas de intenção de voto.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

A ascensão e a derrubada de Sérgio Meneguelli

Erick Musso tenta acenar ao centro, mas algo fala mais alto

Rose de Freitas não crava apoio a Lula, mas se opõe a pautas bolsonaristas

A discreta campanha de Lula no Espírito Santo

Candidato ao governo do ES, Guerino abraça a Igreja Universal e vice-versa

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

ricardo ferraço Eleições 2022 Letícia Gonçalves Nelson Júnior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados