Por onde anda César Colnago após ser rifado das eleições de 2022

César Colnago e Nelson Junior Crédito: Facebook/Nelson Junior

O ex-vice-governador César Colnago (sem partido), como a coluna já rememorou , tentou de tudo, mas ficou a ver navios nas eleições de 2022. Não teve espaço no PSDB nem no PSD para disputar o Palácio Anchieta e tampouco o Senado. Acabou sem concorrer a cargo algum.

Mas isso não quer dizer que esteja totalmente alijado do processo. O ex-tucano que, ironicamente, antes se colocava como adversário do governador Renato Casagrande (PSB), agora quer a reeleição do socialista.

Ele até foi às ruas, ao lado do ex-correligionário Ricardo Ferraço (PSDB), pedir votos para a chapa. Ricardo é candidato a vice, com Casagrande.

O ex-vice-governador também já apareceu todo sorridente em foto ao lado do candidato ao Senado Nelson Junior (Avante) em uma feira livre.

Nas redes sociais, Colnago publicou vídeo pedindo votos apenas para uma pessoa: Messias Donato (Republicanos), que disputa uma cadeira de deputado federal.

Messias é ex-vereador de Cariacica e ex-secretário de Governo da prefeitura da cidade na gestão de Euclério Sampaio (União Brasil).