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Eleições 2022

Magno Malta briga pela paternidade do Contorno do Mestre Álvaro

"Está aqui o pai da obra", afirmou ex-senador no horário eleitoral. Rose de Freitas também surgiu dizendo que o trabalho é "resultado de uma luta conjunta"

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 14:25

Públicado em 

16 set 2022 às 14:25
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Magno Malta em horário eleitoral na TV
Magno Malta em horário eleitoral na TV Crédito: Reprodução
O horário eleitoral exibido na TV no Espírito Santo nesta sexta-feira (16) mostrou Magno Malta (PL), que quer voltar ao Senado, dizendo-se o "pai" e o "autor" da obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra.
Ele lembrou que partiu dele, em 2008, o pedido para federalizar o trecho. 
"Você já deve ter visto em rede social, discurso, muitos pais e mães dessa obra", provocou Magno.
"Agora vou dizer pra você quem é o pai, quem é o autor: Magno Malta", disse o próprio ex-senador.
"Foi dia 24/06/2008. Eu protocolei e foi aprovada a federalização desse trecho. A obra continua, o presidente Jair Bolsonaro continua", exortou.
Pouco antes, no mesmo bloco do horário eleitoral, a senadora Rose de Freitas (MDB), candidata à reeleição, exibiu uma conversa com o governador Renato Casagrande (PSB). 
Em determinado momento ela diz que o Contorno do Mestre Álvaro "é resultado de uma luta conjunta, Senado e bancada federal".
E afirma que Casagrande terá apoio para trazer recursos necessários para realizar obras federais no Espírito Santo.
Renato Casagrande e Rose de Freitas no horário eleitoral
Renato Casagrande e Rose de Freitas no horário eleitoral Crédito: Reprodução
A FEDERALIZAÇÃO
Realmente, foi Magno quem pediu a federalização da obra. O jornal A Gazeta, em julho de 2008, registrou que a iniciativa de construir uma rodovia que ligaria o Contorno de Vitória à BR 101 partiu da Prefeitura da Serra, mas a obra seria realizada pelo governo do estado.
"Como a estrada liga dois pontos da mesma BR 101, foi proposta à União, pelo Senado, a inclusão do trecho sendo como federal, como parte da BR", contou o então secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Ledir Porto, à reportagem na ocasião.
A lei nº 11.729, que cria o novo trecho da BR 101, foi sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 24 de junho de 2008. 
Na época, a federalização ocorreu a contragosto da prefeitura e do governo do Espírito Santo, como mostra declaração do então vice-governador e secretário estadual Ricardo Ferraço a A Gazeta:
Para o vice-governador e secretário estadual de Transporte e Obras Públicas, Ricardo Ferraço, a decisão de federalizar a rodovia foi um ato incompreensível de covardia.
"Esse contorno do Mestre Álvaro está com o projeto de engenharia para ficar pronto e ser entregue em novembro. Daríamos início à licitação da obra em janeiro do ano que vem', esclarece Ferraço.
Ele acredita que a execução da obra dessa via pode ser prejudicada com a mudança para o governo federal. "Estamos num esforço para melhorar o Estado. Esse tipo de política é um retrocesso. Se não pode ajudar a gente, que também não atrapalhe. Nem as obras no Contorno e no Aeroporto de Vitória foram concluídos", critica. 
Na mesma reportagem, Magno garantiu que haveria verbas federais para realizar os trabalhos:
O Senador Magno Malta (PR) garantiu que o ministro Alfredo Nascimento, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prometeram verba para a execução da rodovia do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. 
"Fiz o projeto de lei para que esse trecho fosse federalizado. É possível que o governo federal crie uma parceria com o Estado", disse. Sobre a confirmação da verba federal para a execução da obra no ano que vem, Malta afirma que agora cabe à bancada federal buscar o recurso.
ATRASOS
O Contorno do Mestre Álvaro teve seu contrato assinado em 2014. Desde então, a obra sofreu sucessivos atrasos por causa de pendências no Tribunal de Contas da União (TCU), desapropriações e por demora no licenciamento ambiental.
Os trabalhos começaram, mesmo, em 2019. 
Em abril de 2022, o ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Marcelo Sampaio, esteve no Espírito Santo e afirmou que a ideia é terminar a obra ainda este ano, mas não há verba suficiente para isso.
A opção tem sido usar dinheiro das emendas impositivas da bancada federal capixaba.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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