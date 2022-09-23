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Eleições 2022

Veja as propostas dos candidatos à Presidência da República

Ferramenta lançada por A Gazeta reúne quais — e quantas — são as medidas que cada candidato ao comando do Palácio do Planalto apresenta para oito áreas
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

23 set 2022 às 18:28

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 18:28

Fachada do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo nacional, em Brasília
Fachada do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo nacional, em Brasília Crédito: José Cruz/ Agência Brasil
Para ajudar o eleitor a definir seu voto, A Gazeta lança uma página especial com as propostas de todos os 11 candidatos à Presidência da República.
Na página de perfil dos candidatos ao cargo de presidente, há um campo destinado para as propostas, que aponta quais – e quantas – são as medidas que cada candidato apresenta para oito áreas como saúde e assistência social, educação e cultura, emprego, transporte, obras e infraestrutura, segurança, meio ambiente e habitação.
Também é possível acessar a partir da mesma página de perfil as propostas detalhadas de cada candidato. As informações foram levantadas a partir do programa de governo de cada candidato registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ferramenta  com o perfil e propostas pode ser acessada pelo link www.agazeta.com.br/eleicoes-2022/candidatos.

CLIQUE ABAIXO PARA VER AS PROPOSTAS DE CADA CANDIDATO

Os perfis dos candidatos a todos os cargos no Espírito Santo – além dos 11 presidenciáveis – já podem ser acessados em uma ferramenta lançada por A Gazeta que apresenta todos os perfis. Dessa forma, o eleitor vai conferir informações como nome de urna, número do candidato, partido e coligações — ou federações, quando for o caso. Há também dados pessoais, como cidade e data de nascimento, além da lista de bens declarados. As informações que constam na ferramenta são aquelas declaradas pelos próprios candidatos Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A página que apresenta as propostas bem como a que agrega o perfil dos candidatos integra a ampla cobertura política de A Gazeta nas Eleições 2022. Entre outros conteúdos relevantes, o jornal traz ainda checagens para identificar informações falsas, pesquisas de intenção de voto, análises do cenário eleitoral, vídeos didáticos sobre o processo eleitoral e os vídeos de humor Raposa Política.

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