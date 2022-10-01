Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos e Bolsonaro, 36%

Na véspera da eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na frente na disputa ao Palácio do Planalto com 50% dos votos válidos, de acordo com a pesquisa Datafolha publicada neste sábado, 1º. Ele é seguido pelo candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), que tem 36%, por Simone Tebet (MDB), com 6%, e por Ciro Gomes (PDT), com 5%.
O petista tem chance de sair triunfante ainda no primeiro turno. Para isso, ele precisa da metade mais um de todos os votos válidos, que excluem quem votou branco, nulo ou não foi votar. A possibilidade está dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Os demais candidatos não pontuaram.
PESQUISA DATAFOLHA
- Lula (PT): 50% (tinha 50% no levantamento anterior do Datafolha, de 29 de setembro)
- Jair Bolsonaro (PL): 36% (tinha 36%)
- Simone Tebet (MDB): 6% (tinha 5%)
- Ciro Gomes (PDT): 5% (tinha 6%)
- Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (tinha 1%)
Entre os dois principais nomes da disputa, a situação permanece a mesma. Tanto Lula como Bolsonaro têm o mesmo número em comparação às últimas duas pesquisas. A novidade aparece entre os candidatos da chamada “terceira via”. Tebet aparece numericamente acima de Ciro pela primeira vez neste levantamento.
Lula também está à frente de Bolsonaro caso ocorra um segundo turno entre os dois. O petista tem 54% das intenções de voto ante 38% do candidato à reeleição pelo PL.
REJEIÇÃO
Mais da metade (52%) dos entrevistados dizem que não irão votar em Bolsonaro de forma alguma. Ele é o líder nesse segmento. Lula ocupa a segunda posição, com a rejeição de 40% dos brasileiros.
A Folha de S. Paulo, contratante da pesquisa, repete o procedimento usado em pleitos passados e agora destaca os votos válidos ao invés dos votos totais na reta final até o dia 2 de outubro. Neste método, são excluídos os votos brancos, nulos e eleitores indecisos, seguindo o procedimento adotado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado da eleição.
A pesquisa, contratada pela Folha de S. Paulo e pela Globo, foi realizada entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro e entrevistou 12.800 eleitores presencialmente em 310 cidades. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00245/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.