Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos e Bolsonaro, 36%

Pesquisa: Lula e Bolsonaro polarizam eleições 2022 para presidente Crédito: Arte A Gazeta

O petista tem chance de sair triunfante ainda no primeiro turno. Para isso, ele precisa da metade mais um de todos os votos válidos, que excluem quem votou branco, nulo ou não foi votar. A possibilidade está dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Os demais candidatos não pontuaram.

PESQUISA DATAFOLHA

Lula (PT): 50% (tinha 50% no levantamento anterior do Datafolha, de 29 de setembro)

Jair Bolsonaro (PL): 36% (tinha 36%)

Simone Tebet (MDB): 6% (tinha 5%)

Ciro Gomes (PDT): 5% (tinha 6%)

Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (tinha 1%)

Entre os dois principais nomes da disputa, a situação permanece a mesma. Tanto Lula como Bolsonaro têm o mesmo número em comparação às últimas duas pesquisas. A novidade aparece entre os candidatos da chamada “terceira via”. Tebet aparece numericamente acima de Ciro pela primeira vez neste levantamento.

Lula também está à frente de Bolsonaro caso ocorra um segundo turno entre os dois. O petista tem 54% das intenções de voto ante 38% do candidato à reeleição pelo PL.

REJEIÇÃO

Mais da metade (52%) dos entrevistados dizem que não irão votar em Bolsonaro de forma alguma. Ele é o líder nesse segmento. Lula ocupa a segunda posição, com a rejeição de 40% dos brasileiros.

A Folha de S. Paulo, contratante da pesquisa, repete o procedimento usado em pleitos passados e agora destaca os votos válidos ao invés dos votos totais na reta final até o dia 2 de outubro. Neste método, são excluídos os votos brancos, nulos e eleitores indecisos, seguindo o procedimento adotado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado da eleição.