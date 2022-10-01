Bolsonaro encerra campanha à reeleição com motociata em São Paulo

SÃO PAULO - O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) participou de uma motociata neste sábado (1º), último ato de campanha na capital paulista, em meio a gritos de “mito” e pedidos de vitória em “primeiro turno” Com o objetivo de dobrar a aposta em Tarcísio de Freitas (Republicanos), alavancar a candidatura do ex-ministro ao governo de São Paulo e garantir um palanque no Estado, Bolsonaro tirou fotos e disse não esperar menos de “60% dos votos” nas urnas.
Apoiadores seguiam o presidente, a pé e de moto. E gritavam palavras como "mito" e "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão". Os manifestantes exaltaram o momento em que o presidente segurou uma imagem de Lula atrás das grades. O presidente foi acompanhado por seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a deputada Carla Zambelli (PL-SP), o empresário Luciano Hang e o candidato à Câmara Frederick Wassef (PL-SP).
No início da motociata organizada pelo presidente, que partiu da Praça Campo de Bagatelle, na zona norte da capital, ele reafirmou a confiança de sua reeleição em primeiro turno, dizendo esperar "no mínimo" 60% dos votos.
De acordo com as principais pesquisas de intenção de voto, no entanto, Bolsonaro aparece em segundo lugar. Levantamento realizado pelo Instituto MDA Pesquisa, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgado neste sábado (1º), o ex-presidente tem 48,3% dos votos válidos, quando são descartados os brancos e nulos. Jair Bolsonaro (PL) registra 39,7%.
As motociatas marcaram toda a campanha e também a pré-campanha do presidente. O evento em São Paulo foi convocado pelas redes sociais como uma "cartada final da campanha", atrelando sua realização a uma possível vitória de Bolsonaro no primeiro turno das eleições.
APOIO DA EXTREMA DIREITA
Na véspera do primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu apoio do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, um dos principais líderes da extrema direita global. Nos últimos dias, a reeleição do chefe do Executivo também foi endossada por José Antonio Kast, que disputou o segundo turno das eleições no Chile, no ano passado, e pela senadora colombiana María Fernanda Cabal, outros expoentes da ultradireita no mundo.
"Meus amigos brasileiros, vocês estão se preparando para uma importante eleição. Tenho servido meu país na Europa por mais de trinta anos, já encontrei muitos líderes, mas vi poucos líderes tão excepcionais como seu presidente, o presidente Bolsonaro. Fico feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar com ele. Foi uma grande honra ter visto e aprendido como ele reduziu impostos, estabilizou a economia, reduziu as taxas de crimes", disse Orbán, em vídeo publicado neste sábado (1º) nas redes sociais de Bolsonaro. "Espero que ele possa continuar seu trabalho", emendou o premiê húngaro.
Bolsonaro foi à Hungria em fevereiro, depois de ter se encontrado com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Em Budapeste, o chefe do Executivo chamou Orbán de "irmão" e destacou a comunhão de valores entre seu governo e o do país europeu. Em julho, o chefe do Executivo recebeu no Palácio do Planalto Bolsonaro a presidente da Hungria, Katalin Novák.
Em outro vídeo, compartilhado ontem nas redes sociais de Bolsonaro, ele recebe o apoio do chileno Kast, que disputou com o atual presidente do Chile, Gabriel Boric, de esquerda, o segundo turno das eleições de 2021. "Neste domingo, o Brasil joga pela liberdade, têm sido anos de maior progresso e segurança. Do Chile, desejamos todo êxito ao presidente Jair Bolsonaro para que derrote mais uma vez a esquerda radical", afirmou o líder da extrema direita chilena.
"Neste domingo, 2 de outubro, os brasileiros definem se querem ser livres ou escravos, se querem seguir desfrutando da prosperidade, de ser o único País que não tem inflação no mundo, o único país que não tem balança comercial deficitária com a China, porque exportam mais do que importam da China. Bom, vamos acompanhar Jair Bolsonaro com esforço, com o coração, com convicção", disse a senadora colombiana María Fernanda Cabal, outro expoente da extrema direita.
Bolsonaro já havia recebido o apoio do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que perdeu as eleições para Joe Biden em 2020 e contestou o resultado das urnas, num movimento que culminou na invasão do Congresso americano por militantes trumpistas em janeiro de 2021. "O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, 'tropical Trump', como é carinhosamente chamado, fez um grande trabalho para o maravilhoso povo do Brasil", escreveu Trump, nas redes sociais, em 8 de setembro.