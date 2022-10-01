Bolsonaro encerra campanha à reeleição com motociata em São Paulo

No início da motociata organizada pelo presidente, que partiu da Praça Campo de Bagatelle, na zona norte da capital, ele reafirmou a confiança de sua reeleição em primeiro turno, dizendo esperar "no mínimo" 60% dos votos.

"Meus amigos brasileiros, vocês estão se preparando para uma importante eleição. Tenho servido meu país na Europa por mais de trinta anos, já encontrei muitos líderes, mas vi poucos líderes tão excepcionais como seu presidente, o presidente Bolsonaro. Fico feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar com ele. Foi uma grande honra ter visto e aprendido como ele reduziu impostos, estabilizou a economia, reduziu as taxas de crimes", disse Orbán, em vídeo publicado neste sábado (1º) nas redes sociais de Bolsonaro. "Espero que ele possa continuar seu trabalho", emendou o premiê húngaro.