Taça EDP das Comunidades 2026 reforça esporte como meio de transformação social

Por Yasmin Spiegel
Um dos principais projetos de esporte e inclusão social do Espírito Santo, a Taça EDP das Comunidades já está batendo à porta. A competição, que foi oficialmente lançada nesta quarta-feira (22), na Rede Gazeta, chega à 9ª edição mantendo o propósito de ir para além das quatro linhas e promover oportunidades e desenvolvimento nas comunidades capixabas.
As inscrições, que inclusive são gratuitas, já estão abertas. Ao todo, o evento irá contar com 40 comunidades, divididas em 32 equipes masculinas e 8 femininas, com 880 atletas competindo durante os três meses de Taça EDP. Além do troféu e das medalhas, as comunidades vencedoras ganharão uma premiação de R$ 12 mil em materiais esportivos.
Durante o evento de lançamento, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, destacou a trajetória e a importância das parcerias para o crescimento da iniciativa.
“Chegamos ao nono ano da Taça EDP das Comunidades já com o planejamento de fazer uma décima edição comemorativa ainda mais especial. Isso só é possível por conta de nossos parceiros, que escolheram apoiar o projeto e fazer a diferença nessas comunidades”, afirma.
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, também ressalta o momento estratégico vivido pela empresa e a força do esporte como ferramenta de conexão no Estado, reforçando os bons números da Taça EDP: no ano passado, 100 comunidades se inscreveram e mais de 5 mil atletas estiveram envolvidos entre a etapa de peneira e de fase de grupos, com um total de 228 gols em 80 jogos.
“Estamos em um momento muito importante, em que a TV Gazeta celebra seus 50 anos e, para fechar, ano em que ainda voltamos com o Globo Esporte e teremos Copa do Mundo. Todos esses fatores dão ainda mais visibilidade ao projeto, que tem como objetivo principal impactar positivamente os jovens por meio do esporte”, destaca.
Representando a Central das Comunidades, Marcelo Siqueira, o Marcelinho das Comunidades, ressaltou o papel do torneio na geração de oportunidades.
“A importância maior da Taça é essa conexão criada entre as comunidades, levando oportunidades por meio do esporte e mostrando o que temos de positivo nesses locais”, complementa.
Para Adilson Herzog, gestor de relacionamento da EDP, empresa que patrocina a Taça desde a 2º edição, a competição é um projeto consolidado, que engaja meninos e meninas a buscarem seus sonhos e desenvolverem autoestima, ao mesmo tempo que integra as comunidades e envolve as famílias.
“Para a EDP, esse projeto é uma plataforma de transformação social, que promove uma cultura de paz nas comunidades e gera um resultado positivo para além do placar dos jogos”, diz.
A gerente de marketing do Sicoob, Carol Bento, ressalta o impacto direto da iniciativa nas comunidades e o alinhamento com os valores da instituição, que está patrocinando o campeonato pelo 2º ano consecutivo.
“Para nós, o esporte é um pilar essencial. O Sicoob está presente em várias comunidades e, ano passado, vimos de forma prática o quanto esse projeto realmente movimenta jovens, dialoga com as lideranças comunitárias e transforma a vida dessas comunidades”, pontua.
Já o diretor de operações do Extrabom, Aislan Brandão, enfatiza a conexão entre o projeto e o propósito da marca, que se mantém como patrocinadora da Taça EDP.
“Esse projeto tem total sinergia com o trabalho que fazemos dentro das comunidades que atuamos. Queremos, para além de nosso serviço com supermercados, participar cada vez mais de ações positivas dentro dessas regiões”, conclui.
E o calendário já está definido: as inscrições vão até o dia 3 de maio, enquanto as comunidades inscritas e aptas a participar serão divulgadas no dia 7 do mesmo mês. O congresso técnico, momento com os representantes em que serão detalhados regulamento, datas e premiações, será realizado no dia 14 de maio.
Na sequência, de 23 a 31 de maio, serão realizadas as peneiras, com o dia 2 de junho marcando o sorteio das chaves, que acontece no Auditório da Rede Gazeta. A abertura dos jogos está prevista ainda para junho, no dia 6, com fases classificatórias, oitavas e quartas acontecendo nos fins de semana seguintes. A grande final, momento mais esperado, acontecerá no dia 12 de julho, prometendo movimentar comunidades e famílias em prol do esporte.
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