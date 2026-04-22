Taça EDP das Comunidades 2026 reforça esporte como meio de transformação social

Na sequência, de 23 a 31 de maio, serão realizadas as peneiras, com o dia 2 de junho marcando o sorteio das chaves, que acontece no Auditório da Rede Gazeta. A abertura dos jogos está prevista ainda para junho, no dia 6, com fases classificatórias, oitavas e quartas acontecendo nos fins de semana seguintes. A grande final, momento mais esperado, acontecerá no dia 12 de julho, prometendo movimentar comunidades e famílias em prol do esporte.