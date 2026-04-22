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Oportunidade para jovens

Taça EDP das Comunidades 2026 reforça esporte como meio de transformação social

Campeonato, que chega à 9º edição neste ano, reúne centenas de jovens, une as comunidades e conta com apoio de grandes parceiros para ampliar alcance

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 16:50

Públicado em 

22 abr 2026 às 16:50
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Lançamento da Taça EDP das Comunidades na Rede Gazeta reuniu executivos, representantes das comunidades e patrocinadores Ricardo Medeiros

Por Yasmin Spiegel


Um dos principais projetos de esporte e inclusão social do Espírito Santo, a Taça EDP das Comunidades já está batendo à porta. A competição, que foi oficialmente lançada nesta quarta-feira (22), na Rede Gazeta, chega à 9ª edição mantendo o propósito de ir para além das quatro linhas e promover oportunidades e desenvolvimento nas comunidades capixabas.

As inscrições, que inclusive são gratuitas, já estão abertas. Ao todo, o evento irá contar com 40 comunidades, divididas em 32 equipes masculinas e 8 femininas, com 880 atletas competindo durante os três meses de Taça EDP. Além do troféu e das medalhas, as comunidades vencedoras ganharão uma premiação de R$ 12 mil em materiais esportivos.

Durante o evento de lançamento, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, destacou a trajetória e a importância das parcerias para o crescimento da iniciativa.

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta Ricardo Medeiros

“Chegamos ao nono ano da Taça EDP das Comunidades já com o planejamento de fazer uma décima edição comemorativa ainda mais especial. Isso só é possível por conta de nossos parceiros, que escolheram apoiar o projeto e fazer a diferença nessas comunidades”, afirma.

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, também ressalta o momento estratégico vivido pela empresa e a força do esporte como ferramenta de conexão no Estado, reforçando os bons números da Taça EDP: no ano passado, 100 comunidades se inscreveram e mais de 5 mil atletas estiveram envolvidos entre a etapa de peneira e de fase de grupos, com um total de 228 gols em 80 jogos.

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Bruno Passoni, diretor de Mercado da Rede Gazeta Ricardo Medeiros

“Estamos em um momento muito importante, em que a TV Gazeta celebra seus 50 anos e, para fechar, ano em que ainda voltamos com o Globo Esporte e teremos Copa do Mundo. Todos esses fatores dão ainda mais visibilidade ao projeto, que tem como objetivo principal impactar positivamente os jovens por meio do esporte”, destaca.

Representando a Central das Comunidades, Marcelo Siqueira, o Marcelinho das Comunidades, ressaltou o papel do torneio na geração de oportunidades. 

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Marcelinho das Comunidades, da Central das Comunidades        
 Ricardo Medeiros

“A importância maior da Taça é essa conexão criada entre as comunidades, levando oportunidades por meio do esporte e mostrando o que temos de positivo nesses locais”, complementa. 

Para Adilson Herzog, gestor de relacionamento da EDP, empresa que patrocina a Taça desde a 2º edição, a competição é um projeto consolidado, que engaja meninos e meninas a buscarem seus sonhos e desenvolverem autoestima, ao mesmo tempo que integra as comunidades e envolve as famílias.

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Adilson Herzog, gestor de relacionamento da EDP 
 Ricardo Medeiros

“Para a EDP, esse projeto é uma plataforma de transformação social, que promove uma cultura de paz nas comunidades e gera um resultado positivo para além do placar dos jogos”, diz.

A gerente de marketing do Sicoob, Carol Bento, ressalta o impacto direto da iniciativa nas comunidades e o alinhamento com os valores da instituição, que está patrocinando o campeonato pelo 2º ano consecutivo. 

“Para nós, o esporte é um pilar essencial. O Sicoob está presente em várias comunidades e, ano passado, vimos de forma prática o quanto esse projeto realmente movimenta jovens, dialoga com as lideranças comunitárias e transforma a vida dessas comunidades”, pontua.

Já o diretor de operações do Extrabom, Aislan Brandão, enfatiza a conexão entre o projeto e o propósito da marca, que se mantém como patrocinadora da Taça EDP. 

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Aislan Brandão, diretor de operações do Extrabom
 Ricardo Medeiros

“Esse projeto tem total sinergia com o trabalho que fazemos dentro das comunidades que atuamos. Queremos, para além de nosso serviço com supermercados, participar cada vez mais de ações positivas dentro dessas regiões”, conclui. 

E o calendário já está definido: as inscrições vão até o dia 3 de maio, enquanto as comunidades inscritas e aptas a participar serão divulgadas no dia 7 do mesmo mês. O congresso técnico, momento com os representantes em que serão detalhados regulamento, datas e premiações, será realizado no dia 14 de maio. 

Na sequência, de 23 a 31 de maio, serão realizadas as peneiras, com o dia 2 de junho marcando o sorteio das chaves, que acontece no Auditório da Rede Gazeta. A abertura dos jogos está prevista ainda para junho, no dia 6, com fases classificatórias, oitavas e quartas acontecendo nos fins de semana seguintes. A grande final, momento mais esperado, acontecerá no dia 12 de julho, prometendo movimentar comunidades e famílias em prol do esporte.

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