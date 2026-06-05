Gestão de pessoas coloca Unimed Sul Capixaba no topo do Great Place To Work pelo quinto ano consecutivo





Em um cenário em que atrair e reter talentos se tornou um dos principais desafios das organizações, a Unimed Sul Capixaba acaba de reforçar sua posição como referência em gestão de pessoas. A cooperativa conquistou, pelo quinto ano consecutivo, o primeiro lugar no ranking Great Place to Work (GPTW) Espírito Santo entre as empresas de médio e grande porte, consolidando uma trajetória marcada pelo investimento em cultura organizacional, desenvolvimento profissional e bem-estar dos colaboradores.





Com atuação em cerca de 30 municípios do Sul do Estado e mais de mil colaboradores, a cooperativa vem ampliando também sua presença nos rankings nacionais do GPTW. Em 2025, passou a integrar a lista brasileira na categoria de grandes empresas, somando o reconhecimento nacional ao protagonismo já consolidado no mercado capixaba.





Para a diretora vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, a conquista reflete uma cultura construída a partir da valorização das pessoas. “Esse resultado mostra que estamos conseguindo construir uma cultura sólida, baseada em relações humanas, escuta e valorização dos colaboradores. Entendemos que cuidar das pessoas impacta diretamente na qualidade da assistência prestada aos clientes”, afirma.





O reconhecimento acompanha uma tendência crescente do mercado corporativo, que tem colocado temas como saúde emocional, qualidade de vida, desenvolvimento de lideranças e propósito no centro das estratégias empresariais. Nesse contexto, a Unimed Sul Capixaba se mantém entre os principais cases capixabas quando o assunto é ambiente de trabalho e gestão de talentos.