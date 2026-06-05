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Reconhecimento

Gestão de pessoas coloca Unimed Sul Capixaba no topo do Great Place To Work pelo quinto ano consecutivo

A cooperativa conquistou o primeiro lugar no ranking do Estado entre as empresas de médio e grande porte, consolidando uma trajetória marcada pelo investimento em cultura organizacional, desenvolvimento profissional e bem-estar dos colaboradores

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 13:05

Públicado em 

05 jun 2026 às 13:05
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

Time da Unimed Sul Capixaba recebendo o prêmio GPTW

Time da Unimed Sul Capixaba recebendo o prêmio durante cerimônia do Great Place To Work

Divugação


Em um cenário em que atrair e reter talentos se tornou um dos principais desafios das organizações, a Unimed Sul Capixaba acaba de reforçar sua posição como referência em gestão de pessoas. A cooperativa conquistou, pelo quinto ano consecutivo, o primeiro lugar no ranking Great Place to Work (GPTW) Espírito Santo entre as empresas de médio e grande porte, consolidando uma trajetória marcada pelo investimento em cultura organizacional, desenvolvimento profissional e bem-estar dos colaboradores.


Com atuação em cerca de 30 municípios do Sul do Estado e mais de mil colaboradores, a cooperativa vem ampliando também sua presença nos rankings nacionais do GPTW. Em 2025, passou a integrar a lista brasileira na categoria de grandes empresas, somando o reconhecimento nacional ao protagonismo já consolidado no mercado capixaba.


Para a diretora vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, a conquista reflete uma cultura construída a partir da valorização das pessoas. “Esse resultado mostra que estamos conseguindo construir uma cultura sólida, baseada em relações humanas, escuta e valorização dos colaboradores. Entendemos que cuidar das pessoas impacta diretamente na qualidade da assistência prestada aos clientes”, afirma.


O reconhecimento acompanha uma tendência crescente do mercado corporativo, que tem colocado temas como saúde emocional, qualidade de vida, desenvolvimento de lideranças e propósito no centro das estratégias empresariais. Nesse contexto, a Unimed Sul Capixaba se mantém entre os principais cases capixabas quando o assunto é ambiente de trabalho e gestão de talentos.


Movimento Empresarial Sul Capixaba promove evento pra discutir futuro da BR-101

Messes reúne lideranças para discutir futuro da BR-101 no Sul do Estado
Durante o encontro foram apresentados os investimentos previstos para a concessão da rodovia, considerada um dos principais corredores logísticos do Estado  Divulgação

A BR-101 voltou ao centro das discussões sobre desenvolvimento econômico no Sul do Espírito Santo. O Movimento Empresarial Sul Espírito Santo (Messes) promoveu, em Cachoeiro de Itapemirim, um encontro com representantes do setor produtivo para debater os impactos da rodovia na logística, na mobilidade e na competitividade capixaba.


A programação contou com a participação do diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim Junior, que apresentou perspectivas para o futuro da BR-101 e os investimentos previstos para a concessão. A rodovia é considerada um dos principais corredores logísticos do Estado e tem papel estratégico na conexão entre regiões produtoras e mercados consumidores.


O evento também recebeu o diretor-presidente do Espírito Santo em Ação, Fernando Saliba, que destacou a importância da articulação entre entidades empresariais para impulsionar projetos estruturantes e ampliar a capacidade de desenvolvimento regional.


Com a iniciativa, o Messes buscar reforçar a sua atuação como espaço de diálogo entre empresários, instituições e lideranças, colocando em pauta temas considerados essenciais para o crescimento econômico do Espírito Santo.

Tradição

Farinha Regina celebra 70 anos com promoção que vai distribuir mais de R$ 100 mil em prêmios

Campanha da Buaiz Alimentos contempla consumidores do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais com sorteios de vales-compras de até R$ 70 mil

Farinha Regina celebra 70 anos
Diviulgação

Presente nas cozinhas capixabas há gerações, a Farinha de Trigo Regina completa 70 anos em 2026. Para marcar a data, a Buaiz Alimentos lançou a promoção “70 mil é Massa Demais”, que vai distribuir mais de R$ 100 mil em vales-compras para consumidores dos três estados onde a marca vem ampliando sua presença: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.


A campanha contempla produtos das linhas doméstica e profissional da marca. Para participar, os consumidores devem cadastrar o cupom fiscal dos produtos participantes no site da promoção. Ao todo, serão distribuídos 40 prêmios, entre vales-compras de R$ 700, R$ 7 mil e um prêmio final de R$ 70 mil.


Segundo a vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, a campanha busca celebrar a relação construída pela marca ao longo de décadas com os consumidores. “Chegar aos 70 anos com o carinho e a confiança do público é motivo de muita alegria para todos nós. Esta campanha é uma forma de comemorar junto com quem faz parte dessa história”, afirmou.


Além da promoção, a empresa prepara uma série de ações comemorativas ao longo do ano, incluindo campanhas publicitárias, conteúdos para redes sociais e ativações de marca. De acordo com o CEO da Buaiz Alimentos, Flávio Schiavone, a iniciativa também acompanha o avanço da Farinha Regina em mercados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados que passaram a integrar a campanha ao lado do Espírito Santo.

Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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