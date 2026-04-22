Arritmia cardíaca: veja os principais sintomas da doença

A arritmia cardíaca é caracterizada por alterações no ritmo dos batimentos do coração, que podem ocorrer de forma acelerada, lenta ou irregular. Esse descompasso acontece quando há falhas nos impulsos elétricos que controlam a atividade cardíaca. O tema voltou ao assunto após a morte do jogador Oscar Schmidt, que tinha a condição.





De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), distúrbios do ritmo cardíaco fazem parte do grupo de doenças cardiovasculares e podem variar de quadros leves a situações que exigem acompanhamento contínuo. O cardiologista Gil Gonçalves, da Unimed Sul Capixaba, explica que a arritmia representa uma mudança no padrão normal dos batimentos e pode ou não estar associada a doenças estruturais do coração.





Os sintomas podem variar e nem sempre são percebidos. Quando presentes, incluem palpitações, sensação de batimentos irregulares, tontura, falta de ar, dor no peito e episódios de desmaio. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, esses sinais devem ser observados com atenção, especialmente quando surgem de forma recorrente ou intensa. O cardiologista destaca que manifestações como desmaio e dor no peito exigem avaliação imediata, pois podem indicar maior risco.





“O diagnóstico é feito a partir da avaliação clínica e de exames que registram a atividade elétrica do coração, como o eletrocardiograma. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de monitoramento prolongado para identificar alterações que não aparecem em exames rápidos. A identificação correta do tipo de arritmia é essencial para definir o tratamento. Cada caso deve ser analisado de forma individualizada, considerando histórico e sintomas do paciente”, explica o cardiologista.