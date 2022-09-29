Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos e Bolsonaro, 36%

O petista tem chance de sair triunfante ainda no primeiro turno. Para isso, ele precisa da metade mais um de todos os votos válidos, que excluem quem votou branco, nulo ou não foi votar. A possibilidade está dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo.

A rejeição do governo do presidente se mantém estável nas últimas três pesquisas, em que 44% dos entrevistados dizem que ele faz uma gestão ruim/péssima. 25% dos brasileiros dizem que o chefe do Executivo faz uma administração ótima ou boa, oscilação de um ponto para baixo, enquanto 24% avaliam a atuação de Bolsonaro como regular, uma oscilação de um ponto para cima.