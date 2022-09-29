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Eleições 2022

Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos e Bolsonaro, 36%

Pesquisa mostra cenário de estabilidade entre os principais nomes na disputa, antes da eleição do próximo domingo (2)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2022 às 19:10

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 19:10

Lula e Bolsonaro lideram corrida presidencial no Espírito Santo
Lula lidera pesquisa de intenção de votos na disputa presidencial, seguido por Bolsonaro Crédito: Ricardo Stuckert e Isac Nóbrega/PR | Arte A Gazeta
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa ao Palácio do Planalto com 50% dos votos válidos, de acordo com nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29). O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 36%. Eles são seguidos por Ciro Gomes (PDT), com 6%, e Simone Tebet (MDB), com 5%.
O petista tem chance de sair triunfante ainda no primeiro turno. Para isso, ele precisa da metade mais um de todos os votos válidos, que excluem quem votou branco, nulo ou não foi votar. A possibilidade está dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo.
Soraya Thronicke (União Brasil) aparece com 1%. Os demais candidatos não pontuaram.
O cenário é de estabilidade entre os principais nomes na disputa eleitoral. Tanto Lula como Bolsonaro mantiveram o mesmo número de intenção de voto em comparação ao levantamento anterior, do dia 22 de setembro.
O presidente tem a rejeição de mais da metade do eleitorado: 52% dos entrevistados dizem que não votariam de jeito nenhum no candidato à reeleição. Lula aparece na segunda posição com a reprovação de 39% das pessoas. Ambos também mantiveram o mesmo número em relação à pesquisa anterior.
A rejeição do governo do presidente se mantém estável nas últimas três pesquisas, em que 44% dos entrevistados dizem que ele faz uma gestão ruim/péssima. 25% dos brasileiros dizem que o chefe do Executivo faz uma administração ótima ou boa, oscilação de um ponto para baixo, enquanto 24% avaliam a atuação de Bolsonaro como regular, uma oscilação de um ponto para cima.
A pesquisa, contratada pela Folha de S. Paulo e pela Globo, foi realizada entre 27 e 29 de setembro e entrevistou 6.800 eleitores presencialmente em 332 cidades. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09479/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

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