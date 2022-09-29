Raposa Política: o que os candidatos do ES diriam se falassem a verdade

Durante a campanha eleitoral de 2022, A Gazeta entrevistou candidatos ao governo do Espírito Santo e ao Senado. A Raposa Política achou, entretanto, que eles não foram muito sinceros nas respostas.
Para ajudar o eleitor nesta reta final, a personagem de humor fez a entrevista decisiva.
Confira no vídeo o que disseram Renato Casagrande (PSB), Carlos Manato (PL), Audifax Barcelos (Rede), Guerino Zanon (PSD), Capitão Sousa (PSTU), Rose de Freitas (MDB), Erick Musso (Republicanos), Gilberto Campos (PSOL) e Nelson Junior (Avante).
Teve um que não deu entrevista, mas também está no vídeo.
Os episódios da Raposa Política são publicados sempre às quintas-feiras.