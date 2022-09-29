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Meu voto pode ajudar a eleger outro candidato? Entenda

Saiba como funciona o quociente eleitoral no sistema de voto proporcional, utilizado na escolha dos deputados federais e estaduais
Gabriela Oliveira

Gabriela Oliveira

Publicado em 

29 set 2022 às 13:48

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 13:48

Afinal, posso votar em um candidato e ajudar a eleger outra pessoa? Na lata, a resposta é SIM, PODE. Mas isso só acontece no voto proporcional.
Para você entender melhor, é preciso saber que as eleições têm dois sistemas:
  • majoritário: vale para os cargos de presidente, governador e senador; 
  • proporcional: aplicado na votação para deputados federais e estaduais.
Para os cargos de presidente, governador e senador, o mais votado é eleito. Simples assim. E cada partido só pode lançar um candidato para cada cargo.
Já na votação para deputados, o cálculo é feito de forma um pouco diferente, pois cada legenda ou federação de partidos pode lançar o equivalente ao número de cadeiras em disputa mais uma.
Ou seja, no Espírito Santo, cada partido pode ter 11 candidatos à Câmara dos Deputados e 31 candidatos à Assembleia Legislativa.
Mesmo assim, não basta ser o mais votado entre os candidatos para ser eleito. É preciso que o partido atinja um mínimo de votos, chamado de quociente eleitoral. A representação política nesse sistema é distribuída proporcionalmente entre as legendas concorrentes.
Por isso, o seu voto pode ajudar, sim, a eleger um outro candidato do mesmo partido ou federação da pessoa em quem você votou.
Isso porque a eleição proporcional leva em conta não apenas a votação obtida por um candidato, mas o conjunto dos votos de seu partido ou federação.
As vagas nas casas legislativas são preenchidas pelos candidatos mais votados da lista do partido, até o limite das vagas obtidas, segundo o cálculo do quociente partidário e distribuição das sobras.

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