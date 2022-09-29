Meu voto pode ajudar a eleger outro candidato? Entenda

Afinal, posso votar em um candidato e ajudar a eleger outra pessoa? Na lata, a resposta é SIM, PODE. Mas isso só acontece no voto proporcional.

Para você entender melhor, é preciso saber que as eleições têm dois sistemas:

majoritário: vale para os cargos de presidente, governador e senador;

vale para os cargos de presidente, governador e senador; proporcional: aplicado na votação para deputados federais e estaduais.

Para os cargos de presidente, governador e senador, o mais votado é eleito. Simples assim. E cada partido só pode lançar um candidato para cada cargo.

Já na votação para deputados, o cálculo é feito de forma um pouco diferente, pois cada legenda ou federação de partidos pode lançar o equivalente ao número de cadeiras em disputa mais uma.

Ou seja, no Espírito Santo, cada partido pode ter 11 candidatos à Câmara dos Deputados e 31 candidatos à Assembleia Legislativa.

Mesmo assim, não basta ser o mais votado entre os candidatos para ser eleito. É preciso que o partido atinja um mínimo de votos, chamado de quociente eleitoral. A representação política nesse sistema é distribuída proporcionalmente entre as legendas concorrentes.

Por isso, o seu voto pode ajudar, sim, a eleger um outro candidato do mesmo partido ou federação da pessoa em quem você votou.

Isso porque a eleição proporcional leva em conta não apenas a votação obtida por um candidato, mas o conjunto dos votos de seu partido ou federação.