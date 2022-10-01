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Eleições 2022

Lula faz caminhada em São Paulo em último ato da campanha no 1° turno

Em obediência à lei eleitoral, que veda a realização de comícios a menos de dois dias da ida às urnas, o candidato do PT não discursou, apenas cumprimentou apoiadores.

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 16:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 out 2022 às 16:56

Victoria Azevedo

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu a Rua Augusta, em São Paulo, como o local para realizar a última atividade de sua campanha à Presidência no primeiro turno. O petista participou de caminhada na via neste sábado (1º).
O ex-presidente fez o percurso da Avenida Paulista até a Rua Caio Prado, descendo a Rua Augusta, em cima de uma caminhonete sem proteção no teto e nas laterais. No dia anterior, ele participou de caminhadas em Salvador, na Bahia, e em Fortaleza, no Ceará.

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Ao longo da campanha, a segurança do candidato petista foi motivo de preocupação. Dois atiradores de elite foram vistos pela reportagem posicionados no telhado de um prédio no meio do percurso.
Além da equipe de segurança do petista e de policiais federais que fazem a segurança de Lula, militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) faziam um cordão protegendo o carro. Não houve tumultos nem brigas ao longo do percurso.
Lula estava acompanhado de seu vice, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), do candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e do ex-governador Márcio França (PSB), candidato ao Senado por São Paulo.
Lula acenou e cumprimentou apoiadores durante todo o trajeto. Em um certo momento, chegou a dançar e a pular para acompanhar um jingle que tocava da caixa de som. Mais ao final do trajeto, Lula exibiu uma bandeira do Brasil.
A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, casada com Lula, desceu do carro para cantar jingle da campanha como vem fazendo em comícios do petista.

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Apoiadores do ex-presidente começaram a se concentrar na esquina da rua Augusta com a avenida Paulista por volta das 10h. A caminhada começou por volta das 12h45, quando Lula chegou e subiu no carro, e durou até as 14h.
Choveu por cerca de 20 minutos e parou antes de o petista subir no carro.
A caminhada foi embalada por jingles da campanha. Gritos de "fora, Bolsonaro", "Lula, lá", "é no primeiro turno" e "aha, uhu, o chuchu é nosso", em referência a Alckmin, foram escutados.
Lula lidera as pesquisas de intenção de voto. Na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29), o ex-presidente aparece com 50% dos votos válidos, o que torna possível a vitória em primeiro turno.

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