Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula e Alckmin devem fazer périplo em conjunto após anúncio oficial de chapa
Eleições 2022

Lula e Alckmin devem fazer périplo em conjunto após anúncio oficial de chapa

Ideia é reforçar a ligação entre o petista e seu vice; roteiro terá MG, RS e SC
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 abr 2022 às 10:45

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 10:45

Tão logo seja anunciada oficialmente em evento em São Paulo no dia 7 de maio, a chapa Lula-Alckmin deverá iniciar um périplo por diversos estados. A ideia é, num primeiro momento, reforçar a unidade da dupla para apresentá-la ao público. De 9 a 11 de maio, o petista e o ex-tucano estarão em Minas Gerais, num roteiro por Belo Horizonte, Contagem e Juiz de Fora. Na segunda quinzena do mês, irão a Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
PSB indica Alckmin para vice de Lula
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ex-governador Geraldo Alckmin. Crédito: Ricardo Stuckert
Também há um planejamento para que ambos tenham eventos em São Paulo ao menos cinco dias por mês.
Passado esse primeiro momento de consolidação junto ao eleitorado, deve haver um número maior de agendas de campanha de Lula e Alckmin separados. O ex-governador deve ser o interlocutor junto a segmentos como o agro, conservadores católicos, comerciantes e empresários.

Veja Também

Comitê da ONU aponta que Moro foi parcial ao condenar Lula na lava jato

Projeção indica vantagem de Lula em 15 Estados e de Bolsonaro em 8

PT adia lançamento da chapa Lula-Alckmin para 7 de maio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Geraldo Alckmin Eleições 2022 Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados