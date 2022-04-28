Lula e Alckmin devem fazer périplo em conjunto após anúncio oficial de chapa

Tão logo seja anunciada oficialmente em evento em São Paulo no dia 7 de maio, a chapa Lula-Alckmin deverá iniciar um périplo por diversos estados. A ideia é, num primeiro momento, reforçar a unidade da dupla para apresentá-la ao público. De 9 a 11 de maio, o petista e o ex-tucano estarão em Minas Gerais, num roteiro por Belo Horizonte, Contagem e Juiz de Fora. Na segunda quinzena do mês, irão a Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Também há um planejamento para que ambos tenham eventos em São Paulo ao menos cinco dias por mês.
Passado esse primeiro momento de consolidação junto ao eleitorado, deve haver um número maior de agendas de campanha de Lula e Alckmin separados. O ex-governador deve ser o interlocutor junto a segmentos como o agro, conservadores católicos, comerciantes e empresários.